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最多頭的轉空了？ 本土法人同步調降貨櫃三雄至中立評等

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
本土投顧法人最新報告同步調降貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）的評等，由原先的買進降至中立。聯合報系資料照
本土投顧法人最新報告同步調降貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）的評等，由原先的買進降至中立。聯合報系資料照

本土投顧法人最新報告同步調降貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）的評等，由原先的買進降至中立，從貨櫃股行情上漲以來，這家投顧一路看多，這次是首度一改樂觀的看法調降貨櫃三雄評等，但報告中也表示，以三家貨櫃公司每股淨值及帳上現金豐沛的情況來看，三公司的股價處於低估的水準。

對貨櫃股最多頭的本土投顧在最新出爐報告中同步調降長榮、陽明及萬海評等，主要是認為，在庫存升，需求降，物流改善，加大供給壓力；旺季不旺，淡季可能更淡，運價易跌難漲；及等待長期轉機浮現，再度介入的可能時間點，有待觀察等三大因素，決定調降三公司評等至中立。

本土法人表示，根據美國最新資料，今年6月零售業庫存金額創新高，造成貨櫃運送需求疲弱，使得塞港趨緩，物流改善，貨物運送天數縮減，貨櫃船舶周轉次數上升，等同於貨櫃船舶實際供給上升，對運價造成壓力。

本土法人指出，貨櫃航運的旺季集中在7 ~ 10月，其中，7月及8月是最旺的時期，但7月SCFI 運價指數月減8%，8 月更是月減19%，明顯旺季不旺，依照過去的歷史慣例，一旦出現旺季不旺，通常緊接著出現淡季更淡。

本土法人認為，要再觀察11 月8 日美國期中選舉後，美西碼頭工人會不會再罷工；明年初展開的減碳降速政策的力道會不會轉強；明年農曆春節後，貨櫃航運是否出現季節性明顯轉強；美國零售業庫存金額攀升角度是否趨緩；俄烏戰爭結束，通膨壓力能否解除等因素。

本土法人強調，如果這些期待的「利多」都沒有出現，明年5月1日美國線長約換約恐將出現跳水，明年下半年獲利將大幅度下滑。

本土法人表示，考量需求弱、運價易跌、股價不易強過大盤的因素，調降長榮、陽明及萬海評等至中立，但依照三公司預估每股淨值及帳上豐沛的現金，三公司股價目前都處在低估的水準；不過，在全球貨櫃運輸需求疲弱下，造成貨櫃運價及股價易跌難漲，因此，股價不易反映應有的價值，走勢將弱於大盤。

本土法人強調，未來再介入的時間點，仍有待觀察可能的利多，包括碼頭工人換約、降速減碳力道、 季節性恢復正常、庫存攀升角度趨緩、俄烏戰爭及通膨結束等不確定事項。

長榮今（30）日收88元，上漲0.1元；陽明收78.9元，下跌0.7元；萬海收86.1元，下跌0.2元。

萬海 美國 長榮

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