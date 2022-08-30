台積電技術論壇今登場 股價奮戰500元

美股小跌，台股今（30）日小漲，台積電（2330）技術論壇台灣場次今日登場，各界關注最新技術進展，包含在先進封裝技術、產能擴張計畫和綠色製造成果、開放創新平台的生態系統等，相關最新的產業動態與新技術演進，將持續成為半導體產業風向球，早盤股價挑戰500元。

道瓊指數下跌184.41點、跌幅0.57%，收32,098.99點；那斯達克指數下跌124.04點、跌幅1.02%，收12,017.67點；標普500指數下跌27.05點、跌幅0.67%，收4,030.61點；費城半導體指數下跌53.9點、跌幅1.93%，收2,744.5點。

因應新冠肺炎防疫，台積電過去兩度舉辦線上的技術論壇，先前台積電首度召開線上論壇時曾吸引超過5,000位專業人士參加，顯示業界高度關注。今年則因新冠疫情採取線上線下的分流混合模式，並率先在6月16日由北美召開，並依序在歐洲、中國大陸舉辦，台灣場次則在8月壓軸登場。

依據台積電網站資訊，先前技術論壇按慣例由台積電總裁魏哲家率領高階主管專題演講，北美論壇時魏哲家也已率先對外揭示創新成果，展現台積技術領先以及支持客戶的承諾，並設置創新專區聚焦新興客戶的成果。

台積電開盤下跌1元，開在497.5元，最高價位到499元，最低為496.5元，外界關注在技術論壇發表相關最新進展的利多帶動下，股價能否站回500元。籌碼方面，外資轉買為賣超1萬1,777張，投信賣超269張，自營商賣超1,811張。