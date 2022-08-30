對航海王不離不棄 中環再買長榮4,990張、每股89.46元

航運股多檔個股近期出現破底，尤以老船長台驊投控（2636）股價領先破底更引來關注，貨櫃三雄中，萬海（2615）股價也破底，在運價走跌的情況下，衝擊航運股的表現，不過，中環對航海王卻是不離不棄，再度公告買進長榮（2603）4,990張，每股價格89.46元，以今（30）日長榮股價來看，仍是處於帳面虧損的窘境。

長榮辦理減資六成，減資前實收資本額529.1億元，減資後將降至211.64億元，減資後每股淨值由82.54元飆升到206.35元；舊股票最後交易日9月6日，舊股票停止在市場買賣日期為9月7日至16日止，減資換發股票基準日為9月16日，新股票將自9月19日起上市買賣。

趕在長榮減資換發股票前，中環（2323）仍是持續買進長榮，根據證交所公告，中環繼在8月8~23日買進長榮3,280張，每股價格97.05元後，昨日再公告，在8月24～29日，買進長榮4,990張，每股價格89.46元，交易總金額4.46億元；迄目前為止，累積持有長榮11,785張，持股金額11.54億元，持股比例0.557%。

長榮近期股價下跌，跌破各均線，今日以88.1元開出小紅開出，一度翻黑下滑至87.6元，以今日股價來看，中環最新買進的長榮仍處於套牢的窘境。