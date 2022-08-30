台股開盤下跌6點 台積電開盤下跌1元

台股今(30)日開盤下跌6.52點，開盤指數14,919.67點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價497.5元。

群益投顧說，日指數中長黑K摜破、收各短期均線之下，指數未迅速站回12日線之上前，季線抵抗仍不宜期待過高。美科技股在聯準會主席鮑爾於Jackson Hole年會演說後重挫形成的疑慮，導致整體電子股賣壓轉增，相關疑慮未有效化解前，整體市場結構承壓。操作上，強勢族群個股輪動加速，現階段擇強守技術面應對應對之餘，應嚴守停利停損應對。

周一(29日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌184.41點、跌幅0.57%，那斯達克指數下跌1.02%，標準500指數下跌0.67%，費半指數下跌1.93%。

富邦期貨表示，聯準會主席鮑爾上周在全球央行年會上釋出的鷹派訊息於周一美股市場持續發酵，美債殖利率走高持續對股市施加壓力，雖然盤中能源股隨油價走高，一度支撐道瓊及標普500指數收斂跌幅翻漲；不過，FED明尼阿波利斯分行總裁卡什卡里表示，股市大幅走低表明投資人明白聯準會對抗通膨是認真的，聯準會表明即使犧牲經濟成長也要對抗通膨的決心，科技及半導體股再度領跌，四大指數同步收跌。

三大法人周一集中市場合計賣超315.2億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超244億元，投信買超10.7億元，自營商(自行買賣)賣超33.1億元，自營商(避險)賣超48.8億元。

統一期貨說，外資周一期貨淨多單增加1,651口至8,155口，十大交易人與特定法人合計買進1,221口。週選支撐與壓力區落在14,800至15,300之間，P/C Ratio降至0.76，整體籌碼中性偏空看待。