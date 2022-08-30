台股29日暴跌350點...國安基金要救沒？ 專家：跌到這點位才會動真實力

台股暴跌350點，國安基金準備入市救援？

股市達人股添樂發布一則新影片，他認為目前的階段還屬於喊話階段，喊話沒用才會花小錢，都沒用才會真正花大錢進場；也預測台股大概要超跌至11400點，這時國安基金才會真正動用到真實力。

以下為影音內容：

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）26日一席鷹派的言論，導致全球股市，在這個周末出現了腥風血雨的發展。

受到美國道瓊指數下跌千點的影響，29日台股也出現了一個比較明顯的修正拉回，中場下跌了352點，這個跳空跌幅，也是近期以來最大的幅度。

那這一波的下跌，是一個空頭的起跌點，還是延續上一波跌勢第二次修正拉回？也會猜測一下，最後國安基金會在哪個時間點出手。

這裡是不是波段起跌點？

觀察29日大盤的表現，從藤落指標上面觀察到，先前一段時間大部分是上漲大於下跌的，那29日是第一根下跌大於上漲。

而藤落指標有個慣性，若是一旦上漲家數大於下跌家數，通常就是一個波動的起漲點。

29日是第一天起跌，會不會像過去只有延續一天，但還是需要有心理準備，跌勢可能會像過去的這段時間一樣（上圖），會出現連續的發展。

可以參考新台幣匯率，來支持上述這個假設，因為29日新台幣的匯率又再進一步的走貶了；至於這一波的跌勢會多兇猛，主要還是要觀察前幾大權指股，到底能不能撐住。

貢獻台股跌點排名

29日下跌350當中，台積電（2330）就貢獻了110點、聯發科（2454）12點、鴻海（2317）11點、讓人意外的是中租-KY（5871）一度接近跌停板，跌點也有接近10點。

主要撐盤的角色沒有意外就是中華電（2414）、傳產股的大同（2371）、統一超（2912）在29日個台股都是收漲的。

另外這段期間表現非常搶眼的生技類族群，也是相對抗跌的類型。

中租-KY（5871）近跌停

中租接近跌停板的跌幅，不說還以為是科技股，周末包威爾一席鷹派的說法，打的是科技股，沒想到29日中租跌比科技股還慘。

主要原因就是，在法說會上釋放出會下修中國大陸放款成長的目標這件事情，上圖可以看到，中租在中國區域的獲利佔比是和台灣差不多的，是非常高的。

從淨值比的角度來看，中租這檔股票，在2020年疫情剛爆發的時候，淨值比跌到一度只有1.5倍，之後上漲碰到淨值比4倍左右，最近回跌到2.5倍的位置，看起來評價也跟疫情前差不多。

能不能守住2.5倍的淨值比就很值得觀察。

台積電（2330）下一步？

台積電目前的走勢很明顯就是一個空頭排列，不過只要沒有進一步破底，都還是有機會築底往上的。

7/2分享台積電的時候，認為差不多的低點就在446元，當時最低點到433元，沒有差多少，過了兩個月後的現在，台積電低點可能會落在那裡？

用淨值比的角度來看，會差不多在淨值比5倍的位置，大約是481元。

不過，要提醒這邊是用短線的角度，如果未來全球半導體市況持續低迷，回頭測過去的低點，都還是有機會的。

航運股船過水無痕？

29日拖累大盤的兇手還有航運類股，無論是長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），今天幾乎都是跳空下跌，甚至是創了波段新低的表現。

用淨值比的角度可以發現，疫情給了紅利漲了一大段，疫情消退之後，也把這些紅利給花光了，可以說是「船過水無痕」，徹底了演示了什麼叫做景氣循環股。

證交所急發文穩軍心

29日有個非常有趣的現象，台股一跌了300多點，一點半過後證交所馬上發布了公告，提醒投資人關注基本面。

整篇新聞報導，可以濃縮成不要慌、台股基本面棒、超跌會護盤。

意圖很明顯要來穩定軍心，不過依據對於國安基金的理解，能夠嘴巴解決就靠嘴巴解決，不能靠嘴巴就花點小錢，不能花小錢解決最後才會花大錢。

所以現階段應該還是處在希望能夠嘴巴解決的階段，除非近期發生那種鄰國都在上漲，就台股發生量縮下跌的情況，這樣的特殊事情，國安基金才會進場護盤。

推測國安基金進場時間點

其餘大部分國安基金進場的時間點，都是在台股超跌的階段。

那什麼時候算台股超跌的階段呢？其實國安基金也是看台股的淨值比，最近台股這幾年的淨值比最低就是1.5左右，換算一下，差不多是11400點左右。

個人認為國安基金是到這個11400點左右，才會開始動用他的真實力；下跌至這點位的區間時，若是會進場也都是意思意思一下，能喊話就喊話解決，不能的話就花點小錢。

本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權。