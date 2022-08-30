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8/30【早晨財經速解讀】國泰金淨值腰斬 金融股僅剩銀行成長?美股繼續跌 台積電ADR續挫2.2% 台股破底危機 國安基金守得住?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

國泰金控（2882）29日下午舉行第2季法說會，會中公布6月底每股淨值26.4元，較去年12月底61.5元減少57.1%，法說會特地安排一個時段，說明近期升息對國泰金核心子公司國泰人壽淨值之影響。

國泰金控資深副總鄧崇儀簡報時表示，國泰金上半年每股淨值大減，主因債券殖利率大幅彈升，以及股市回檔，金融市場評價修正所致。

鄧崇儀說，國泰金7月底淨值已經比6月底回升超過800億元。國泰金法說資料顯示，其6月底淨值4,514億元，去年12月底淨值9,140億元。

國泰金淨值大減，主因核心子公司國泰人壽淨值減少。鄧崇儀表示，若以IFRS 17衡量，同時以公允價值衡量資產與負債，去年9月到今年6月底，國壽的負債減幅超越資產，國壽的淨值反而是增加的。

今日法說也公布，國泰人壽6月底金融資產未實現損失3,442億元，較去年底未實現利益1,021億元減少4,463億元。

升息風暴讓全球股債市齊跌，金控集團上半年金融資產未實現損失擴大，法人示警，若到今年底各金控淨值項下的其他權益陷入虧損，將影響各金控今年配發現金股息的能力，最愛擁抱金控股的存股族，明年荷包恐縮水。

據目前各家金控陸續公布的半年報，已有部分金控淨值項下的其他權益大幅下滑，甚至轉為負數，若要維持資本適足率，發放現金股利恐有困難。

美國股市周一收跌，延續上周五大跌走勢，聯準會（Fed）在經濟放緩的情況下仍決心急進升息以對抗通膨，投資人開始重新調整預期心理。美國公債殖利率上升，10年期殖利率徘徊在3.11％左右。

道瓊工業指數跌184.41點，跌幅0.6%，至32,098.99點；標普500指數下跌27.05點，跌幅0.7%，至4,030.61點；那斯達克綜合指數跌124.04點，跌幅1%，至12,017.67。

台灣加權股價指數昨天大跌352.25點收在14,926.19點。台積電跌2.6%收在498.50元。

政府護盤跡象處處可見，公股行庫進場買進台積電，以及電子權值股鴻海（2317），另外，金控權值股國泰金（2882）、產業龍頭台塑（1301）等股，也可看到護盤影子。由於美股狂洩後台股29日肯定是最受衝擊的時刻，有關人士表示，國安基金護盤必須充分發揮每一分銀彈的效果，所以不可能逆勢硬拉，而29日台股跌幅並非亞股最重，終場跌幅也有所收斂，從重挫逾400點縮小為下跌352點，國安基金從啟動護盤任務以來，對於國際政經局勢高度關注，只要國際股市能夠逐漸回穩，護盤效果也會更趨彰顯。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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