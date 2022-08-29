Fed放鷹！股市驚恐重挫 國安基金、公股行庫積極點火

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上週五在全球央行會議「放鷹」血洗美股之後，台股今（29）日開盤應聲跌破萬五大關，「護國神山」台積電（2330）跌破500元整數關卡，今天盤中國安基金處處都有點火的影子，公股行庫也進場加碼台積電，市場評估台積電站回500元應是國安基金護盤目標，國安基金將持續關注國際股市順勢而為，這幾日若歐美股市持續下挫，國安基金可能在市場最驚恐、情緒最不穩的時刻，先行採取守勢，以守代攻。

鮑爾上周五於全球央行會議再度「放鷹」言論，引爆美股大屠殺，道瓊指數重挫逾千點，那斯達克指數大跌近4%，費城半導體指數更是狂瀉5.81%，不僅多檔科技巨頭股價被打趴，台股「護國神山」台積電ADR也重摔3.2%，美股腥風血雨也使得今天亞股開盤幾乎全面下挫，惟陸股上漲，台股也跌破萬五大關，電子股、半導體族群承受壓力，台積電跌破500元整數關卡。

不過，政府護盤跡象仍處處可見，公股行庫進場買進台積電，以及電子權值股鴻海（2317），另外，金控權值股國泰金（2882）、產業龍頭台塑（1301）等股，也可看到護盤影子。由於美股狂洩後台股今天肯定是最受衝擊的時刻，有關人士表示，國安基金護盤必須充分發揮每一分銀彈的效果，所以不可能逆勢硬拉，而今天台股跌幅並非亞股最重，終場跌幅也有所收斂，從重挫逾400點縮小為下跌352點，國安基金從啟動護盤任務以來，對於國際政經局勢高度關注，只要國際股市能夠逐漸回穩，護盤效果也會更趨彰顯。