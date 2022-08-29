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外資賣超244億 這幾檔逆勢獲青睞買超

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
受美聯準會（Fed）主席鮑爾矢言強力對抗通膨，引發升息疑慮影響，美股重挫，台股29日一度大跌逾400點，收盤下跌352.25點，跌破萬五關卡，8大類股全面收黑。中央社
受美聯準會（Fed）主席鮑爾矢言強力對抗通膨，引發升息疑慮影響，美股重挫，台股29日一度大跌逾400點，收盤下跌352.25點，跌破萬五關卡，8大類股全面收黑。中央社

台股今（29）日收14,926.19點，下跌352.25點，三大法人中僅投信持續買超，外資賣超則是擴大至244億元，但是仍有逆勢獲得外資買盤青睞的個股，統計外資單日買超前十大個股發現，買超臺企銀（2834）5,802張，居外資買超冠軍，其次則是買超元晶（6443），單日買超4,374張。

美股上周五重挫，台股今日失守萬五，回測前低支撐頸線，終場收在14,926.19點，下跌352.25點，三大法人中，投信買超10.77億元，這續47個交易日買超，合計買超690..63億元，外資則是賣超244億元，自營商賣超（合計）82億元，合計三大法人賣超315.24億元。

雖然外資終止連兩天的買超轉為賣超，但是仍有逆勢獲得外資買超的個股，統計外資今日買超前十大個股依序是臺企銀、元晶、中興電（1513）、欣興（3037）、貿聯-KY（3665）、聯邦銀（2838）、統一實（9907）、智易（3596）、精英（2331）、群創（3481）等。

外資買超前十大個股中，包括太陽能的元晶、近年積極布局風力發電、氫燃料電池及太陽光電發電廠等綠能相關產業的中興電、ABF載板的欣興，還有半年報亮眼，具車電題材的貿聯-KY等，另外，面板股的群創也獲外資買超。

外資買超個股冠亞軍為臺企銀、元晶，買超第三大為中興電，單日買超3,828張；貿聯-KY，獲得三家外資調高目標價，今日收在328元，上漲27.5元，漲幅9.15%，外資買超2,557張，投信買超131張，自營商買超21張，合計三大法人買超2,709張。

外資 個股 臺企銀 元晶

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