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台股下跌352.25點 三大法人賣超315.24億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
美國聯準會9月恐升息3碼釋出鷹派訊息，美股重挫，台股29日早盤受累大跌逾400點摜破萬五大關，晶圓代工龍頭台積電股價跌破新台幣500元關卡，跌幅一度超過3%，市值跌破13兆元，接近中午時跌勢收斂。中央社
美國聯準會9月恐升息3碼釋出鷹派訊息，美股重挫，台股29日早盤受累大跌逾400點摜破萬五大關，晶圓代工龍頭台積電股價跌破新台幣500元關卡，跌幅一度超過3%，市值跌破13兆元，接近中午時跌勢收斂。中央社

鮑爾以及其他幾位Fed官員上周五強調，預料會升息並維持一段時間，就算犧牲經濟成長也在所不惜，引發上週五美股大跌，台股今（29）日重挫，回測前低支撐頸線，終場收在14,926.19點，下跌352.25點，成交量2,093.85億元；三大法人賣超315.24億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超244億元，投信買超10.77億元，自營商賣超（合計）82億元，其中自營商（自行買賣）賣超33.14億元，自營商（避險）賣超48.86億元。

今台股大跌，台積電（2330）跌破500元，收498.5元，跌幅2.64%，聯發科（2454）收653元，跌幅3.69%，聯電（2303）跌破40價位，收39.95元。高價股除矽智財類股上漲，其餘皆下跌，力旺（3529）漲幅逾2%，世芯-KY（3661）漲幅逾5%。貿聯-KY（3665）半年報出爐，第2季稅後純益11.73億元，創單季獲利新高，每股純益7.68元，股價大漲逾9%，收328元。全球貨櫃輪運價連11跌，上周跌幅8%，貨櫃三雄大盤慘摔，萬海（2615）跌幅最重。大盤收在14,926.19點，跌幅2.31%。

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