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台股下跌352.25點 三大法人賣超315.24億元
鮑爾以及其他幾位Fed官員上周五強調，預料會升息並維持一段時間，就算犧牲經濟成長也在所不惜，引發上週五美股大跌，台股今（29）日重挫，回測前低支撐頸線，終場收在14,926.19點，下跌352.25點，成交量2,093.85億元；三大法人賣超315.24億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超244億元，投信買超10.77億元，自營商賣超（合計）82億元，其中自營商（自行買賣）賣超33.14億元，自營商（避險）賣超48.86億元。
今台股大跌，台積電（2330）跌破500元，收498.5元，跌幅2.64%，聯發科（2454）收653元，跌幅3.69%，聯電（2303）跌破40價位，收39.95元。高價股除矽智財類股上漲，其餘皆下跌，力旺（3529）漲幅逾2%，世芯-KY（3661）漲幅逾5%。貿聯-KY（3665）半年報出爐，第2季稅後純益11.73億元，創單季獲利新高，每股純益7.68元，股價大漲逾9%，收328元。全球貨櫃輪運價連11跌，上周跌幅8%，貨櫃三雄大盤慘摔，萬海（2615）跌幅最重。大盤收在14,926.19點，跌幅2.31%。
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