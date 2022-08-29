大盤跌破萬五關卡 證交所提醒投資人關注基本面

「外資」是足以撼動台股走勢的絕對力量，然而在台灣的外資分析師歷經了幾個世代的變遷後，隨著中國大陸市場的崛起，台灣不斷被邊緣化，外資相應調整在台資源，使得在台外資分析師呈現了三大趨勢變化：分析師養成教育丕變、影響力大不如前、分析師總薪資今昔不可同日而語。

2022-08-29 19:10