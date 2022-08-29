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大盤跌破萬五關卡 證交所提醒投資人關注基本面
近期受到美國聯準會(Fed)貨幣政策轉趨鷹派、經濟前景憂慮及國際資金流動等因素影響，國際股市波動劇烈，連帶影響台股表現。證交所提醒投資人應理性看待近期行情變化，尤其上市公司今年以來表現仍屬優異，公司治理品質持續提升，投資人毋須過度恐慌。
台灣上市公司近期營收獲利持穩成長。經統計，上市公司2022上半年營收達18兆1,441億元，較2021年同期增長14.21%，且2022年上半年度稅前淨利達2兆3,120億元，較2021年同期成長24.55%。
此外，今年7月表現優異，上市公司7月營收總計3兆3,098億元，較去年同期成長6.81%，且累計1至7月營收總計23兆573億元，較去年同期成長10.05%，其中共633家上市公司呈現營收成長，比重逾65%，顯示上市公司基本面仍穩健且營收表現維持動能。
短期內股市波動難免，但中長期投資應關注基本面，證交所亦將持續密切關注國際局勢對市場之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施。
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