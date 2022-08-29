Fed又現「鷹氣」 台股承壓失守萬五 跌352點收14,926點

美國聯準會（Fed）又現「鷹氣」，全球股市再度承壓，台股今（29）日盤中一度下殺420餘點，後續雖然出現小幅跌勢收斂，但加權指數依然維持在15,000點之下起伏；終場共下跌352.25點，收14,926.19點，成交量2,093.85億元。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股自本波低點以來已經反彈1,500餘點，目前受到Fed放鷹影響，出現消化本波反彈的獲利回補賣壓，不過市場仍然預期，Fed在9月升息三碼後，升息幅度有望趨緩，因此，估計年底之前仍有機會反彈上攻，建議投資人，持續留意指標股是否止穩。

黃文清表示，選股上，短線可關注解封概念股，或是內銷為主的相關產業，中長線投資主流則回歸半導體、電動車等科技族群。

台積電（2330）開盤跌破500元大關，盤中低接買盤湧進，一度帶動股價重回500元關卡，終場下跌13.5元，收498.5元；而聯發科（2454），聯電（2303）相對跌勢較重，中場齊跌3%以上，鴻海（2317），台達電（2308），力積電等股也收跌2%左右。

高價股族群中，股王信驊（5274）的2,000元大關有守，與股后大立光（3008），AES-KY等股跌勢較重，終場收跌4～5%，惟世芯-KY（3661），力旺盤中由黑翻紅，漲點逐漸擴大，終場分別收漲近5%和2%以上。

盤面上，生技醫療與電動車、車用零組件族群中，皆有個股逆勢走揚，帶動整體產業交出抗跌表現。

集中市場的生技醫療族群有羅麗芬-KY（6666）亮燈漲停，科妍（1786）以9%漲幅緊追在後，佐登-KY（4190）收漲4%以上，杏輝（1734），北極星藥業-KY（6550），佳醫（4104）等股，終場漲幅則落在1～2%。

櫃買市場中，永昕（4726）強勢攻上漲停板，益安（6499），杏一（4175），醣聯（4168）等股收漲3～5%，太景-KY（4157），台康生技（6589）等股則上漲1～2%，而近周漲多的合一（4743），今日雖呈現拉回整理，盤中仍然一度由黑翻紅，並且再度刷新半年來新高292元，接著漲點收斂，午後再度翻黑，終場小跌1%以內作收。

電動車概念股中，貿聯-KY（3665）表現最為強勢，終場收漲超過8%，世德（2066），同致（3552），和大（1536）等股則上漲1～3%，中興電（1513），大亞（1609），中華（2204）等股，也紛紛收在平盤之上。