房產增貸拿來存股可行？ 他：買「這檔」拿股利付利息...還配股一張
財經專家阿格力，目前分享房子增貸／轉增貸的觀念，團隊更實際投入戰場，拜訪傳說中的在竹北置產的員工「講客人」，分享用實際自住的房子進行增貸、用存股方式進行投資，也公開5檔持股，分別是佳醫（4104）、崇越（5434）、宏全（9939）、零壹（3029）、聯華食（1231）。
以下為影音內容：
（轉）增貸到底要怎麼做？
房貸還款要正常，通常都需要還款1年以上，時間到了就可以去詢問本來還款的銀行，如果被該銀行拒絕，就可以轉詢問其他家銀行（轉增貸）。
觀看實價登錄，確定房價有漲價的話，且若房價漲價的價差夠大，銀行評估自身的風險不會很大，基本上銀行都會很樂意轉貸。
基本上增貸的時候，跟申請房貸時候所準備的資料一樣，不同於需要多準備一份「理財計畫書」，要提供合理的規劃給銀行，提高銀行對你的信任。
現在借錢去炒房可行嗎？
過去幾年房市炒高，導致金管會介入管制，現在會追貸款人的金流去向。
以前很多人增貸就是為了炒房，現在理財型的房貸一撥款，差不多一個月的時間，銀行局就會查，拿借款人的金流到哪裡去，如果是購買房子的話，就會被沒收。
借錢投資股票風險大嗎？
借貸投資最重要就是要考量自己的本身的還款能力，再來評估自己拿到錢之後，是否有高機率能夠賺到錢。
千萬不要借月還款會感到吃力的金額，先求安全，避免股市輸的時候壓力山大，因為投資沒有穩贏這件事情，須先把第一步的安全性確定好。
借錢投資的核心持股大公開
目前他投資部位最大就是20張的佳醫（4104），是代理血液透析產品起家，目前領域涵蓋血液透析、醫學美容以及醫藥物流。
佳醫（4104）是洗腎業，台灣洗腎人口盛行率又是世界第一，且洗腎需要一直洗，也代表具獲利的持續性。
選擇佳醫（4104）就是先把大部位求穩，且20張的佳醫（4104）今年2022年的股息領了68,513元（接近7萬），借了400多萬，一個月大約6000元的利息，一年總額約72,000；也就是說光這檔股息的部分都Cover掉房貸利息了。
且佳醫（4104）今年的股票股利有0.5元，且已經填息，總額20張也代表可以多配到一張股票。
不過這樣的前提是必須要長期投資，然後選擇好的標的，那如果不會選標的的投資人怎麼辦？也可以考慮市值型的ETF。
再來，第二大持股的是崇越（5434），代理日本信越化學矽晶圓、光阻劑等關鍵材料台積電（2330）他最大的客戶。
簡單說就是崇越（5434）就是台積電（2330）的上游，所以跟著一起賺的概念，也是屬於很穩定、護城河很深的一檔股票，大方向就是鎖定盈餘穩定且具備持續性的公司，最好也能避開景氣循環股，不讓還款計畫受影響。
不只核心 還有衛星持股
領完股息Cover掉房貸利息後，另外也有做一些衛星持股。
一檔宏全（9939），是台灣第一大、中國第二、東協第三大的飲料包材及填充商；知名飲料大廠如统一、可口可、怡寶等，都是他的客戶。
近幾年的EPS每年都在成長，且東南亞市場成長顯著，已經成為營運的第三引擎；也要考慮到營運上的分散風險。
第二檔則是零壹（3029），代理Google、微軟、思科、VMWare等國際品牌的設備及軟體服務；具備系統整合(SI)能力，客戶遍及政府機關、金融、醫療、製造業等產業。
考量到現今網路時代，代理網路多元化的品牌，不用自己燒錢推自身品牌，營運上也能比較穩定，且零壹（3029）也有資安和軟體，很多元的經營方式，也是現今的趨勢。
台灣的公司有個特色，有些產業自己來，還不如做代理商比較賺。例如雲端服務、資安防護、汽車工業...等。
另最後一檔是聯華食（1231），是國內休閒零食龍頭，成立超過70年，2001年跨入鮮食代工，成為公司營運第二引擎。
且聯華食（1231）目前鮮食和零食正在擴廠，可見需求很大，零食銷售也打入美式賣場好市多（Costco）。
結論
一開始不太想要買房子，認為存股或是投資股票的報酬率比房子還高。
不過，房子是5倍的槓桿，因為購買房屋只需要拿出兩成的成本（頭期款），且是拿來自住使用的話不會太冒險。
再來買房子還可以鎖定實質購買力，負債不會受通膨影響，因為房貸金額不會改變。
最後，房子是資產能夠變現，無論是要繼續增貸或是出租，都是現金流；有自己的資產還是有比較多的彈性。
本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權。
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