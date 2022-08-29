台股盤中重挫400點 這檔甩開包袱逆勢漲停

南染（1410）26日在證交所召開記者會，正式宣布退出紡織染整業經營，轉型為不動產租賃業務為主。而南染子公司南岩半導體封測廠仍將正常營運，今（29）日台股受到美股上週五大跌影響，盤中一度重挫逾400點，但南染卻逆勢以漲停40.2元開出後鎖死，排隊買單超過2,700張。

南染上週公告決定退出染整業經營，轉型為不動產租賃業務為主。南染表示，因近年度本業成本急遽的增加造成獲利急速下降，決定退出染整業經營，轉型為不動產租賃業務，期望在轉型後能反映公司資產的實質價值。

南染公司說明，公司在染整生產線年產400萬公斤，但是近三來實際產量持續下滑，2019年時年產166萬2,980公斤，到了2020年已降到134萬855公斤。去年雖然有小幅回升到139萬6,834公斤，但面對大環境的改變，並無法為公司營運帶來太大的改變。

不過，子公司南岩半導體仍將正常營運，南岩半導體公司為封測廠，雖然短期受電子產業景氣波動影響，中長期發展依舊正向，且後續會持續擴產，同時加強車用電子封裝測試業務布局。

南染成立於1964年，主要經營項目為棉、合成化學纖維針織品的漂染、印花、整理加工及針織布之銷售業務。南染今年前七月營收2.32億元，年減16.9%；今年上半年獲利2,337萬元，每股稅後純益（EPS）0.37元。