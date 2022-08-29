美股大跌 台積電跌破500元

道瓊工業指數周五大跌逾1,000多點，聯準會（Fed）主席鮑爾表明繼續對抗通脹，就算付出犧牲經濟成長的代價也在所不惜，徹底澆熄市場以為Fed貨幣政策可能明年可能轉向的指望，隨下周邁入命運多舛的9月，投資人再度被幢幢悲觀魅影所籠罩。 鮑爾在Fed傑克森洞年會上最受關注的講話中表示，Fed必須繼續提高利率，並保持高利率直到通膨得到控制。有投資人認為，這是他首次表明「就算日子難過也得做」，讓原本指望Fed將在明年某時從升息轉為降息的投資人大失所望。

2022-08-29 07:50