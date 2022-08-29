美股大跌 台積電跌破500元
受美國聯準會主席鮑爾不排除9月升息3碼說法影響，美股四大指數齊跌，道瓊工業指數重挫逾千點。台股今（29）日早盤重挫逾400點，台積電（2330）今日開盤跌破500元大關，開在497元，最低下探496元，下跌16元，市值跌破13兆元。
道瓊工業指數終場下跌1008.38點、跌幅3.03%；標準普爾500指數下跌141.46點、跌幅3.37%；科技股為主的那斯達克指數下跌497.56點、跌幅3.94%；費城半導體指數下跌172.623點、跌幅5.81%。
籌碼方面，外資終結連八日賣超台積電轉為買超42張，投信終結連二日賣超轉為賣超77元，自營商則連十二日買超7,854張。
台積電今年技術論壇台灣場次在明（30）日登場，各界關注台積電最新技術進展，包含在先進封裝技術的進展、產能擴張計畫和綠色製造成果、開放創新平台的生態系統等，相關最新的產業動態與新技術演進，將持續成為半導體產業風向球。
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