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美股重挫 台股挫逾400點跌破萬五 台積電股價再現4字頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今（29）日開盤下跌81.25點，開盤指數15,197.19點，隨後續跌而破萬五關卡，一度跌逾400點至14,866.16點。本報資料照片
台股今（29）日開盤下跌81.25點，開盤指數15,197.19點，隨後續跌而破萬五關卡，一度跌逾400點至14,866.16點。本報資料照片

美股上周五（26日）重挫引發台股今日賣壓，台股今（29）日開盤下跌81.25點，開盤指數15,197.19點，隨後續跌而破萬五關卡，一度跌逾400點至14,866.16點；台積電（2330）開盤下跌15元，開盤價497元。

群益投顧說，美股重挫短線壓力大，萬五大關警報又響起。大盤指數12日均線未能站穩，短中期均線持續集結，形成壓縮整理待變格局。美股重挫引發外資賣壓，電子、權值首當其衝,今天開盤修正壓力大。短線回測壓力大增，萬五保衛戰再度開打，考驗國安基金護盤決心。操作宜保守等待落底訊號，8/11、8/5缺口為支撐觀察，高持者適度減碼。

上周五美股四大指數收盤：道瓊指數下跌1008.38點、跌幅3.03%，那斯達克指數下跌3.94%，標準500指數下跌3.37%，費半指數下跌5.81%。

富邦期貨表示，美國聯準會主席Jerome Powell於Jackson Hole全球央行年會表上周五聯準會主席鮑爾在全球央行年會上演說表示，為壓制居高不下的通膨，聯準會必須繼續升息，並將利率維持在高水平一段時間，此舉將讓經濟成長與就業市場付出代價，但如果不這麼做，通膨恐將根深蒂固，對經濟造成更嚴重的傷害，鮑爾向市場展現不計 一切代價對抗高通膨的決心， 衝擊道瓊指數重挫逾千點，美股四大指數同步大跌。

三大法人上周五集中市場合計買超69.2億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超34.5億元，投信買超20.5億元，自營商(自行買賣)買超2.6億元，自營商(避險)買超11.3億元。

統一期貨說，外資上周五期貨淨多單增加1,349口至6,504口，十大交易人與特定法人合計賣出3,248口。週選支撐與壓力區落在15,000至15,500之間，P/C Ratio升至1.03，整體籌碼中性看待。

美股

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