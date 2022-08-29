8/29【早晨財經速解讀】鮑爾放鷹道瓊血崩千點 費半重跌5% 台股破底危機 國安基金待命中?長榮航華航大反彈 下半年經濟靠解封?

道瓊工業指數周五大跌逾1,000多點，聯準會（Fed）主席鮑爾表明繼續對抗通脹，就算付出犧牲經濟成長的代價也在所不惜，徹底澆熄市場以為Fed貨幣政策可能明年可能轉向的指望，隨下周邁入命運多舛的9月，投資人再度被幢幢悲觀魅影所籠罩。

鮑爾在Fed傑克森洞年會上最受關注的講話中表示，Fed必須繼續提高利率，並保持高利率直到通膨得到控制。有投資人認為，這是他首次表明「就算日子難過也得做」，讓原本指望Fed將在明年某時從升息轉為降息的投資人大失所望。

道瓊工業指數崩跌1008.38點，跌幅3%，創5月以來最大單日跌幅。標普500指數和那斯達克綜合指數分別重挫3.4%和3.9%。在鮑爾發表講話前，美股變動不大，然後愈跌愈重。美股三大指數一周下來跌幅超過4%。

費城半導體指數周五崩跌5.2%，台積電ADR大跌3.2%。

美股周五崩跌至此，且連跌兩周，回吐7月底以來大部漲勢。這段期間大舉反彈的大型科技股跌得最重。鮑爾8分鐘的演講，讓美國富豪淨值一天內蒸發780億美元。

華南投顧董事長儲祥生認為，台股會面臨較大的賣壓，尤其外資恐怕大舉賣超，但投資人不用太悲觀，可以觀察櫃買指數是否表現較強、逢低承接的買盤進場、IC設計及生技等指標股是否較抗跌；在聯準會9月21日正式宣布升息幅度時，可注意美國非農新增就業人數與消費者物價指數（CPI）兩大數據，如果這兩項數據都下滑，顯示通膨壓力減弱，聯準會不一定要積極升息。

台新投顧副總經理黃文清也認為，以科技成長股壓力會最重，對於聯準會鷹派立場，市場需要時間來消化，投資人可以用中長線來保護短線，不論是大型股或中小型股，如果持股符合趨勢，就不用擔心，可注意蘋概、電動車及半導體上游等；另外，金融股通常是政策護盤工具，也可留意。

航空業迎來三利多，業界人士指出，全球大型航空公司陸續調漲機票價格，牽動區域航線漲價壓力；台灣邊境解封在即，加上短線國際客來台轉機效益，包括航空雙雄華航（2610）、長榮乃至於星宇等，都可望迎一波復甦榮景。

受惠全球持續解封加上油價持續升高，大型航空公司陸續調漲機票價格，而且台灣的邊境解除管制在即，初步預估時間點約落在9月底至10月初間，疫後航空業復甦潮蓄勢待發。業內人士指出，航空雙雄積極準備迎接疫後客運大時代，短線有望先迎接國際客來台轉機效益。