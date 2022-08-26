台股上漲78.4點 三大法人買超70.04億元

台灣第三檔規模千億元ETF現身。堪稱今年最火紅ETF的國泰永續高股息昨（25）日規模衝上1,002億元，規模前五大ETF今年共吸金1,974億元，受益人數激增72萬人。 國泰永續高股息自2020年7月20日掛牌上市至今，創下兩項最快速紀錄：最快抵達千億元規模、受益人最快衝上60萬人。在規模方面，國泰永續高股息僅以二年又一個月時間達標千億元，創台灣基金史上，不論共同基金或ETF最快紀錄。

2022-08-26 07:50