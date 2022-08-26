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台股上漲78.4點 三大法人買超70.04億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導

美股周四上漲，激勵台股今（26）日開高，但尾盤出現賣壓，終場收在15,278.44點，上漲78.4點，周線下跌130.34點，終止七連漲，成交量2,103.3億元；三大法人買超70.04億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超34.86億元，投信買超21.08億元，自營商買超（合計）14.08億元，其中自營商（自行買賣）買超2.69億元，自營商（避險）買超11.39億元。

台積電（2330）收512元，漲幅0.79%，聯發科（2454）收678元，漲幅1.19%。指揮中心傳出可以開始開放邊境，預估時間會落在9月底、10月初，航空雙雄聞訊急拉，華航（2610）攻上漲停，長榮航（2618）大漲逾7%。蘋果預計在美西時間9月7日舉辦秋季發表會，市場預計，iPhone 14系列新機將正式亮相，大立光（3008）、鴻海（2317）、玉晶光（3406）、華通（2313）皆上漲；今車用族群部分表現強勢，耿鼎（1524）漲停收29.25元，創22年新高，和大（1536）、怡利電（2497）漲停。大盤收在15,278.44點，漲幅0.52%。

iPhone 14 自營商 漲停

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台灣第三檔規模千億元ETF現身。堪稱今年最火紅ETF的國泰永續高股息昨（25）日規模衝上1,002億元，規模前五大ETF今年共吸金1,974億元，受益人數激增72萬人。 國泰永續高股息自2020年7月20日掛牌上市至今，創下兩項最快速紀錄：最快抵達千億元規模、受益人最快衝上60萬人。在規模方面，國泰永續高股息僅以二年又一個月時間達標千億元，創台灣基金史上，不論共同基金或ETF最快紀錄。

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