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利多加持 統一IC設計台灣ETN跌深反彈逾一成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

IC設計族群近日利多頻傳，除了合併題材外，指標大廠業績與展望均釋出好消息；統一IC設計臺灣ETN(020031)近半個月反彈近12%，在半導體族群裡相對優異，統一證券金融商品部提醒，目前半導體庫存調整周期尚未結束，但包括車用晶片等新應用領域持續高速發展，較積極的投資人可利用ETN小額定期定量布局長線利多。

依據台灣指數公司統計，近半個月統一IC設計臺灣ETN報酬指數漲幅達11.7%，較全市場電子類指數以及半導體類指數高出3%~4%，指數前幾大成分站穩趨勢題材浪潮上，聯發科（2454）、矽力-KY（6415）、瑞昱（2379）等積極插旗車用晶片，逐步擴大車用領域布局，伺服器指標大廠，重回股王的信驊（5274）不受產業雜音影響，第4季在BIC晶片出貨貢獻下營收有望挑戰全年高峰；另外IC設計服務廠世芯-KY（3661）在高效運算、人工智慧等需求推動下全年可望力拚賺進超過兩個股本。

經濟部公布製造業生產指數創下歷年同月最高，積體電路業有高效能運算、車用電子相關晶片加持，電腦電子產品及光學製品業則受惠雲端資料服務需求強勁帶動相關設備生產；統一投顧預計半導體第3季持續利空測試，產業落底時間要到明年上半年，但高速運算、資料中心及車電等長線成長動能仍強勁，待庫存恢復正常後，半導體產業可望重回成長軌道。

統一投顧說，目前半導體族群評價偏低，可趁產業逆風，擇優分批布局；在產業景氣尚未穩定前，用小額定量投入ETN指數產品，可降低投資個別公司所面臨的風險，而帶來較穩定的報酬表現。

IC設計 半導體

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