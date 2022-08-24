市場靜待Fed主席談話 台股跌26點收15,069點

市場仍然觀望周五美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話，台股今（24）日表現震盪，早盤開高後，盤中一度翻黑，在收盤前半小時再度由黑翻紅，回到平盤線之上表現，盤面上除了生技族群續旺，傳產族群也輪動表現，加權指數終場下跌26.70點，收15,069.19點，成交量1,782.84億元。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股近期呈盤整走勢，預期至本周五仍會維持小跌小漲震盪，待周五Fed主席發表談話後，下周將有望見到資金回流，帶動台股進入下一波反彈，市場主軸仍聚焦電動車、半導體，傳產近日有輪動表現，可視為落後補漲。

台積電（2330）下跌1元，收503元；權值股今日仍然默默無聞，聯發科（2454），力積電盤中跌點均擴大，終場收跌1%左右，惟聯電（2303）表現相對有撐，盤中持續在平盤之上表現，收盤小漲0.2%作收。

四千金今日重點聚焦信驊（5274）表現，信驊股價盤中超車大立光（3008），一度衝上2,050元，成為新任股王，盤中出現漲勢收斂，終場上漲6%以上，收1,980元；大立光則從開盤逐漸走弱，終場小跌10元，收1,900元。

車用電子族群延續昨日動能，受惠電動車產業鏈利多消息，為昇科終場收漲10%以上，怡利電（2497）也強勢上漲超過7%，聯亞（3081），為升（2231），信邦（3023）等股上漲3～5%，精材（3374），廣隆（1537），堤維西（1522）等股也收漲超過1%。

傳產族群中，塑化工業的中石化（1314）亮燈漲停，收11.1元，國喬特，恆大（1325），台達化（1309）等股也紛紛收漲1～3%。

紡織纖維中也有三陽實業，聚陽（1477），南染（1410），儒鴻（1476）等股表現突出，終場收漲1～3%。

化工族群中則有上品強勢收漲7%，上緯投控（3708），中纖（1718）分別收漲5%和4%，東鹼（1708），毛保等股則上漲超過1%。

另外，鋼鐵人今日再度踏上填息之路，美亞（2020），新光鋼（2031），世紀鋼（9958），第一銅（2009），中鴻（2014）等股，收盤紛紛上漲1～3%。

最後看到生技醫療族群，除了合一，智擎（4162）持續受題材面發酵帶動，股價持續亮燈漲停，還有永昕（4726），松瑞藥（4167），台康生技（6589）齊攻漲停板，保瑞（6472），北極星藥業-KY（6550）以8～9%漲幅緊追在後；益安（6499），健喬（4114），寶利徠（1813）終場上漲5～7%，寶齡富錦（1760）也終結日黑K轉為上漲，與中化生（1762），和康生（1783），亞諾法（4133），高端疫苗（6547），泰博（4736），中天（4128）等股，終場收漲1～4%。