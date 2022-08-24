割韭菜...ETF買了馬上賠錢！ 專家簡單破解：先了解這兩價格

YouTuber摳摳表示，投資理財的新手，如果不瞭解ETF背後的原理，確實有可能遇到「一買就賠錢」的情況。

ETF有兩種價格 淨值、市價

ETF是由一籃子股票組成，本質上是一種基金，將裡面的「資產加起來」除以「發行在外的總單位數」，得出來的價格就叫「淨值」。

另外ETF可以直接在股票市場上交易，股價由買賣雙方決定，這個價格叫「市價」。

一般的投資人在股市中買賣，看的是市價，交易的地方又稱「次級市場」；那當然也有「初級市場」，就是用淨值做交易，換句話初就是價格不是買賣雙方決定。而是它真實值多少就是多少。

不過初級市場，只允許參與證券商申購和買回，其他投資人想參與就得委託進行，雖然初級市場能保證不買貴，不過一次得負擔50萬個單位（由發行ETF的投信公司制定，多數為50萬單位《500張》）。

假設0050淨值130元，等於要先有6500萬元才有資格參與。

ETF的套利機制

正常來說ETF的市價會和淨值十分貼近，如果市場上ETF的市價小於淨值，參與證券商就會在次級市場買入ETF，然後去初級市場進行實物買回，把便宜的ETF換成成分股股票，再回來次級市場賣出，賺到價差完成套利。

相反的情況也一樣，如果ETF的市價大於淨值，參與證券商就在市場買入ETF成分股的股票，然後到初級市場進行實物申購，把便宜的股票換成較貴的ETF，再回初級市場脫手套利。

說穿了其實就是在做低買高賣這件事情；也因為可以反覆在初級市場和次級市場之間套利，才會讓ETF的市價和淨值相當的接近。

補充說明：ETF的申購和贖回的用實物（股票或受益憑證）進行，參與證券商得拿一籃子的股票向發行ETF的基金公司交換ETF受益憑證，若是用ETF受益憑證向基金公司換回一籃子股票；當然也有ETF簡化了流程，可以用現金代替。

折溢價怎麼查？

看完ETF的運作原理，有沒有覺得頭昏眼花？不要緊，其實就記得以下：

折價：市價<淨值 （ETF被賣過頭）

溢價：市價>淨值 （表示追買追過頭）

正常情況下有套利機制存在，折溢價通常只是短時間的事，投資前記得先查詢，可別買貴了。

而ETF是基金的一種，由投信發行，像是0050叫做元大台灣50，就是由元大投信發行；00692富邦公司治理，自然就是由富邦投信發行的。

想知道折溢價就去該發行ETF的投信官網查詢即可。

小結

懂了ETF的運作原理，就不會覺得套利機制很恐怖了。

基本上發行量大的ETF，像是0050、0056的折溢價幅度都很小，可能就在0.5％以內，畢竟它們有「無限的子彈」，而正常的ETF折溢價頂多到1％，通堂也會在一天之內就收斂，沒有的話就要注意，可能是市場流動性不佳，籌碼有問題，不然就是出現持續不理性的追買。

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