趕在長榮舊股票交易日前 中環大買3,280張引發熱議

長榮（2603）辦理減資，舊股票最後交易日為9月6日，新股票將自9月19日起上市買賣，推估股票將超過200元，趕在長榮減資換發股票前，中環（2323）公告自8月8~23日買進長榮3,280張，每股價格97.05元，交易總金額達3.18億元，中環頻繁買賣航運股包括長榮及陽明（2609），吸引市場關注。

長榮辦理減資六成，減資前實收資本額529.1億元，減資後將降至211.64億元，減資後每股淨值由82.54元飆升到206.35元；舊股票最後交易日9月6日，舊股票停止在市場買賣日期為9月7日至16日止，減資換發股票基準日為9月16日，新股票將自9月19日起上市買賣，推估減資後股價將超過200元。

根據證交所公告，長榮現金減資將退還股款317.46億元，每1,000股減少600股，每股退還股款6元，每1,000股換發新股票400股。

中環買賣航運股相當頻繁，最新公告在8月8~23日買進長榮3,280張，每股價格97.05元，以今(24)日長榮股價95元來看，處於虧損；截至目前為止，累積持有長榮7,235張，金額7.51億元，持股比例0.342%。

根據中環的公告，在8月8日時也曾公告處分長榮，處分時間為7月27日至8月8日，合計賣出3,273張，每股價格96.06元，交易總金額3.14億元，處分利益240萬元。