台股開盤上漲16點 台積電開平盤

中信金控（2891）23日下午舉行第2季法說會，針對投資人最關心的今年全年獲利動能，中信金總經理陳佳文表示，「預期今年，整個來看，中信金整個的表現應該還是會『相當不錯』」。 陳佳文說，中信金上半年稅前盈餘來到337億左右，比去年同期大概衰退10%，但是這應該也是有史以來第二好的。稅後純益來到243億元，比去年同期衰退17%左右，每股稅後純益1.19元，ROE（股東權益報酬率）達到13.26％。

2022-08-24 07:57