聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股開盤上漲16點 台積電開平盤
台股今(24)日開盤上漲16.26點，開盤指數15,112.15點；台積電（2330）開平盤，開盤價504元。
群益投顧說，新台幣短線貶勢再起，指數收盤跌破12日均線，已二黑小幅失守月線。短期均線排列雖尚未翻空，惟技術面轉弱壓力續增，個股調整波動加劇。操作以中小型熱門股為主，但避免過度積極追高，依短期均線順勢操作。
周二(23日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌154.02點、跌幅0.47%，那斯達克指數下跌0.27點，標準500指數下跌0.22%，費半指數上漲0.74%。
第一金投顧表示，昨日美股三大指數皆在平盤附近震盪，S&P Global公布美國8月PMI初值不如市場預期，升息預期減緩一度使美國10年期公債殖利率跌破3%,並導致美股彈升，但股市的漲勢未能延續。
三大法人周二集中市場合計賣超189.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超167.5億元，投信買超3.7億元，自營商(自行買賣)賣超1.5億元，自營商(避險)賣超23.8億元。
統一期貨說，外資周二期貨淨多單減少3,060口至4,382口，十大交易人與特定法人合計賣出6,276口。週選支撐與壓力區落在15,000至15,400之間，P/C Ratio降至0.79，整體籌碼中性看待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言