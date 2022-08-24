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國泰證券e櫃台App新增選股及抽籤服務 多功能一站搞定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券e櫃台App新增選股及抽籤功能，證券理財一站 搞定。(國泰證券/提供)
國泰證券e櫃台App新增選股及抽籤功能，證券理財一站 搞定。(國泰證券/提供)

現代人生活忙碌，每天可運用的時間相對受到限縮，投資人也開始尋找便利的數位投資工具來提升理財效率。國泰證券有感數位投資工具的便捷是幫助投資人理財的關鍵之一，與金控數位團隊合作，特別將國證e櫃台App整併選股及抽籤功能，提供投資人一站式選股與股票申購服務，無須跳轉App，在國證e櫃台App裡就能完成證券投資大小事。

國泰證券選股服務推出至今，App下載人次近百萬，在財經領域享有相當高的聲量，多元的選股功能讓投資人可使用即時訊號來選出強勢股、弱勢股，也可透過指標選股所提供的籌碼、技術等指標來搜尋合乎投資條件的標的，其中，「AI幫你搜」更是創新標的搜尋服務，使用數據分析，決定使用者可能喜好的股票，降低選股的決策時間並加速申購，全方位選股功能足以滿足不同投資屬性的投資人需求。

國泰證券觀察到，股票抽籤或競拍亦為證券投資上重要節點，為幫助投資人有效掌握績優股票的申購資訊，把握每次申購新股的機會。國泰證券將股票抽籤功能整併至e櫃台App，簡單易懂的操作深受使用者歡迎，倒數時鐘圖像顯示抽籤時程及價差功能，介面直覺又簡單，其中，股票抽籤完備的提醒功能，讓申購開始日、到期日、扣款日、撥券日、退款日等重要訊息都不漏接，協助投資人不錯過進場好時機。

國泰證券的e櫃台App的台美股定期投資服務、股票快選App及股票抽籤App都是深受證券投資人喜愛的投資工具，過往，使用者需要開啟三支App去進行選股、抽籤與定期投資，不但降低投資效率，要重複開啟登入App更加深使用者的困擾，為解決痛點且回應使用者的期待，在今年7月初，完成e櫃台App與股票抽籤、快選的功能整併，讓投資人用一支App來滿足選股及申購的需

求，更鼓勵小資族多利用選股服務加上定期定額日日扣功能，為自己挑選適合長期持有的標的，制定理想且有效的存股計劃。

股票 國泰

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