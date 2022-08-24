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8/24【早晨財經速解讀】中信金H1獲利年減兩成七 台新金衰退六成 金融股今年好存股?美7月成屋銷售年減兩成 房市量縮跌入衰退
中信金控（2891）23日下午舉行第2季法說會，針對投資人最關心的今年全年獲利動能，中信金總經理陳佳文表示，「預期今年，整個來看，中信金整個的表現應該還是會『相當不錯』」。
陳佳文說，中信金上半年稅前盈餘來到337億左右，比去年同期大概衰退10%，但是這應該也是有史以來第二好的。稅後純益來到243億元，比去年同期衰退17%左右，每股稅後純益1.19元，ROE（股東權益報酬率）達到13.26％。
台新金（2887）也於23日舉行第2季線上法人說明會，台新金上半年自結稅後淨利近新台幣45億元，年減65.5%，每股盈餘（EPS）0.32元、股東權益報酬率（ROE）4.77％、資產報酬率（ROA）0.35％，每股淨值12.74元。
美國房市的數據讓一些專家認為，房市現在正處於「衰退」的過程中。
7月成屋銷售量較6月下降5.9％，且已經連6個月下降，下降等比超過20％。且產業出現裁員和就業率放緩跡象，建商信心轉為負面，利率也從低於3.3％升至2022年的5.72％。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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