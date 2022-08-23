證券線上開戶擴大 三人以下公司也行

未來特定法人也可以線上開戶，臺灣證券交易所通過放寬線上開戶對象，從原本僅限自然人，擴大至依我國公司法登記股東為三人以下公司，且其負責人及股東均為本國國籍成年自然人之公司得採線上開戶。大型券商總座表示，國內中小企業多達百萬家以上，預計新商機具有潛力。

證交所今（23）日召開董事會，會中修正營業細則及證券經紀商受託契約準則部分條文。其中，國內兩年前開放自然人線上開戶，為提升數位金融服務，參酌銀行業開放特定法人以網路方式開立數位存款帳戶規定，配合開放依我國公司法登記股東為三人以下之公司，且其負責人及股東均為本國國籍成年自然人的公司得採線上開戶，故修正營業細則第75條之1及證券經紀商受託契約準則第3條規定。

根據《2021年中小企業白皮書》資料顯示，2020年台灣中小企業家數為154萬8,835家，占全體企業98.93%。券商表示，按國內企業型態，三人以下公司主要分為兩大類，一是實業公司，另一是投資公司；兩年前開放自然人得線上開戶，蔚為風潮，為券商帶來龐大商機，如今再開放三人以下公司，是否帶來新一股商機，值得期待。

另外，證交所董事會通過為開放證券商受理信託財產的受託人以遺囑信託申請開戶時，應檢具公證遺囑正本，若公證是民間公證人所為，應徵提公證人有權公證相關證明，配合修正營業細則第75條之3規定。