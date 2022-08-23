股票變壁紙？如興、中福沒出具財報 最快明年4月下市
金管會宣布，如興、中福兩家上市公司，未如期出具今年第2季財報，均已在8月18日停止買賣，後續若無法補正，依規定，最快恐將在明(2023)年4月2日下市，這兩家小股東手上股票恐成壁紙。
證期局副局長高晶萍說，如興今年第二季因為前任會計師主動終止，即便8月12日如興新委任會計師，但仍無法在申報期限內（8月15日）申報第二季財報，16日遭處24萬罰鍰且限期20天內補正，隨後18日遭停止買賣。
她說，依規定，停止買賣後若連續六個月又無法補正財報，證交所將在公告後40天內終止上市。
依照如興時程，8月18日遭停止買賣，半年後又無法補正財報，交易所將在明年2月20日公告，40天後，即明年4月2日就下市。
高晶萍說，中福也是一樣的時程。中福是因一年內兩次沒申報財報，8月16日被處48萬罰鍰限期20天內補正，18日與如興同一天遭停止買賣，依時程也是最快明年4月2日下市。
她說，中福是去年沒出具財報，今年4月補正申報了去年和今年第一季財報，但第二季財報又因7月15日終止委任會計師，且一年內兩次沒申報財報，因此仍遭處份並停止買賣。
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