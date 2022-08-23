快訊

聯合新聞網啟事

台南兩警遭襲殺害殉職 身上均無彈孔、分別有17及38處刀傷

股票變壁紙？如興、中福沒出具財報 最快明年4月下市

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

金管會宣布，如興、中福兩家上市公司，未如期出具今年第2季財報，均已在8月18日停止買賣，後續若無法補正，依規定，最快恐將在明(2023)年4月2日下市，這兩家小股東手上股票恐成壁紙。

證期局副局長高晶萍說，如興今年第二季因為前任會計師主動終止，即便8月12日如興新委任會計師，但仍無法在申報期限內（8月15日）申報第二季財報，16日遭處24萬罰鍰且限期20天內補正，隨後18日遭停止買賣。

她說，依規定，停止買賣後若連續六個月又無法補正財報，證交所將在公告後40天內終止上市。

依照如興時程，8月18日遭停止買賣，半年後又無法補正財報，交易所將在明年2月20日公告，40天後，即明年4月2日就下市。

高晶萍說，中福也是一樣的時程。中福是因一年內兩次沒申報財報，8月16日被處48萬罰鍰限期20天內補正，18日與如興同一天遭停止買賣，依時程也是最快明年4月2日下市。

她說，中福是去年沒出具財報，今年4月補正申報了去年和今年第一季財報，但第二季財報又因7月15日終止委任會計師，且一年內兩次沒申報財報，因此仍遭處份並停止買賣。

財報 如興

延伸閱讀

「交不出財報」如興明起停止買賣 網疑惑「之前漲停原來抓交替？」

Q2財報難產 中福、如興明起暫停交易

如興繳不出財報、股價卻逆勢收紅 最快18日暫停交易

如興將加速半年報簽核 預告股票可能遭暫停交易

相關新聞

股票變壁紙？如興、中福沒出具財報 最快明年4月下市

金管會宣布，如興、中福兩家上市公司，未如期出具今年第2季財報，均已在8月18日停止買賣，後續若無法補正，依規定，最快恐將...

台股摔一跤！失守月、季線 權證市場低量觀望

台股今（23）日在全球央行年會召開前，市場擔憂聯準會主席鮑爾釋放更鷹派的訊號，10年美債殖利率應聲漲破3%下，行情在失守...

8/23【早晨財經速解讀】反彈結束?費半暴跌近4% 台積電跌2.2% 美元指數創新高 美債殖利率升回3% 鮑爾即將釋放升息言論?

美國股市周一大跌，投資人對本周在懷俄明州傑克森洞舉行的聯準會（Fed）研討會感到緊張，預料Fed將強調對遏制通膨的堅定承諾。 標普500指數大跌2.1%，收報4,137.99點，創下6月16日以來最大單日跌幅；那斯達克綜合指數重挫2.6%，收報12,381.57點。道瓊工業指數643.13點，跌幅1.9%，收報33,063.61點。費城半導體指數大跌3.7%，台積電ADR也受拖累下跌2.3%。

台股下跌149.25點 三大法人賣超189.16億元

美股四大指數周一皆下跌，那斯達克、費半跌幅2~3%，拖累台股今（23）日開低震盪，但終場微幅跌破月線，收在15,095....

這檔高股息ETF績效王將除息 買盤先卡位

連兩年蟬聯「高股息ETF績效王」的元大台灣高息低波ETF（00713），宣布改為季配息後的市場關注度大增。今（23）日台...

長榮減資六成 舊股票最後交易日為9月6日

長榮海運（2603）辦理減資六成，減資前實收資本額為529.1億元，減資後降為211.64億元，減資後每股淨值由原來82...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。