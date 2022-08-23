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通膨趨緩、市場回溫 洲際半導體指數走揚

經濟日報／ 記者王奐敏／即時報導

近期各國消費者物價指數（CPI指數）陸續公布，尤其美國7月CPI指數年增率8.5%，比市場預期的8.7%減少，呈現通膨趨緩，聯準會升息步調有機會減速，挹注市場情緒回溫，帶動近期美股走揚，半導體族群也呈現彈力。

兆豐投信指出，雖然第2季MSCI世界指數、那斯達克綜合指數、標準普爾500指數與美股半導體相關的洲際半導體指數有下跌一、二成的幅度，但第3季以來市場利空鈍化，具有主題性的科技股題材更顯投資價值，半導體族群無論是企業獲利面與需求面上的持續成長，挹注反彈動能，像是洲際半導體指數第3季以來走揚逾16%，也比那斯達克綜合指數上揚逾15%、標準普爾500指數走揚逾11%的表現更佳。

兆豐洲際半導體ETF基金（00911）研究團隊指出，全球晶片與半導體需求量仍維持短缺，根據科研機構預估，今年全球半導體產業資本支出累積近2,000億美元，多數是企業投資規模，包含蓋晶圓廠、半導體技術研發等，像是車用晶片大廠安森美也持續擴廠增產，透過管控碳化矽等製造供應鏈，對於電動車、電動車充電設施等的關鍵元件，追求供應需求量的更大化，有助半導體題材利多續行。

兆豐洲際半導體ETF基金追蹤洲際半導體指數，成分股多以全球龍頭半導體產業為主軸，像是美國的高通、英特爾、輝達、安森美，荷蘭商的艾斯摩爾、恩智浦及台灣的台積電（2330）、日月光（3711）等，不僅篩選評價面較具未來發展趨勢的個股，透過一年四季調整權重，強化調節彈性，可謂費城半導體指數的升級版。

兆豐洲際半導體ETF基金研究團隊指出，預期2022年市場普遍預期聯準會可能升息趨緩，或甚至有可能降息，依據過去經驗往往有機會帶動行情上漲。長線操作上，仍看好成長股表現優於價值股，特別建議透過ETF直接參與美國半導體關鍵產業的投資機會，長期投資價值可期。

半導體 兆豐

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