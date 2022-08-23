這檔高股息ETF績效王將除息 買盤先卡位

連兩年蟬聯「高股息ETF績效王」的元大台灣高息低波ETF（00713），宣布改為季配息後的市場關注度大增。今（23）日台股下跌近150點，連帶高股息ETF紛紛帶量走跌，00713成交量及盤中零股量能雙雙躍增，預計於9月公告首次季配息的評價結果，顯示已有買盤看好搶先布局。

據統計，今日多檔高股息ETF都爆出本波反彈來的大量，包括受益人數最多的元大高股息成交3.7萬張為7月底來之最，國泰永續高股息以及富邦特選高股息30也都寫下日前除息後的波段大量；而元大台灣高息低波在季配息的消息帶動關注度竄升，成交量連三增、今日來到1,229張，盤中零股衝4.9萬股更一舉創下今年第三高。

彭博資訊統計，繼2020、2021年元大台灣高息低波都蟬聯高股息ETF績效王，今年來報酬率小跌4.7%，遠低於台股大盤下跌17.1%。

另外截至7月底，過去一年台股的波動度大增，年化波動度有18%，但同期間元大台灣高息低波的波動度僅有13%，展現突出的抗震力。

元大投信表示，元大台灣高息低波訴求「高品質、高股息」選股，所選成分股具高股息且未來獲利成長的特性外，也很重視價值投資，透過定期買入評價被低估、並賣出評價高估的成分股，締造長期淨值向上的成績，並且依舊保有優於台股的高股息率。

元大台灣高息低波目前成分股加權平均的股息率則約7%，季配息的除息時程落在3、6、9、12月，並於除息後的隔月分配收益，更積極滿足投資人兼顧報酬與現金流規化的需求。預計該ETF首次季配息將在9月1日公告第一階段評價結果，部分買盤已搶先布局這檔「績效王」，追求穩健領息的投資人不妨跟著留意。