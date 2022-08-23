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台股摔一跤！失守月、季線 權證市場低量觀望

經濟日報／ 記者周克威／即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者曾原信攝影
台股示意圖。報系資料照／記者曾原信攝影

台股今（23）日在全球央行年會召開前，市場擔憂聯準會主席鮑爾釋放更鷹派的訊號，10年美債殖利率應聲漲破3%下，行情在失守季線後、又痛失月線，終場指數下跌149點，收在15,095點；權證市場方面，交投最熱的是連結台積電（2330）、加權指數的認購認售權證

10年美債殖利率漲過3%，不利科技股、成長股表現，此外，美元指數有機會挑戰110大關預期心理下，新台幣持續在30元大關之上，外資明顯從晶圓代工、金融權值股不斷提款，指數早盤就探至15086點，大跌近150點，晶圓雙雄台積電下跌6元至504元、聯電（2303）跌2.5%，再度接近市場關注的關鍵價位500元與40元。

權證市場方面，隨台股頹勢再起，投資人退場觀望下，整體成交量能出現退潮跡象，僅有23.7億元，為近期新低，占大盤比重為1.02%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為19.6億元，認售權證成交金額為4.1億元，認購權證成交金額占總成交金額82.5%，認購、認售比值為4.7倍，市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台康生技（6589）的台康群益21購01，成交金額為1,171萬元；認售排名第一的是，連結加權指數的臺股指元大25售02，成交金額為673萬元。

值得注意的是，從市場前十大熱門成交的權證來看，認購有八檔、認售二檔，其中，台積電有四檔、全數為認購，加權指數有二檔、全數為認售，顯示市場多數資金看衰指數後市，但預期台積電有機會反彈；分析師表示，台股連續二天回檔，接連跌破季線和月線，然而下跌行情的過程當中，呈現越跌越量縮的現象，櫃買指數卻翻紅，顯示台股當前為量縮整理期，還不至於全面性的看空走勢，後市中小型仍是活蹦亂跳的格局。

認售權證 認購 台積電 台股

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