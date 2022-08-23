台股下跌149.25點 三大法人賣超189.16億元
美股四大指數周一皆下跌，那斯達克、費半跌幅2~3%，拖累台股今（23）日開低震盪，但終場微幅跌破月線，收在15,095.89點，下跌149.25點，成交量1,704.72億元；三大法人賣超189.16億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超167.57億元，投信買超3.78億元，自營商賣超（合計）25.37億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.55億元，自營商（避險）賣超23.82億元。
今台股續跌，台積電（2330）向下跳空收504元，跌幅1.18%，回測季線，聯電（2303）收40.8元，跌幅逾2%。美系外資在最新報告中修正載板的需求，認為目前ABF基板市場目前略有供過於求的現象，雖重申ABF三雄中立評等，但調降目標價，南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）下跌4~5%。先前跌深反彈的面板股價也出現修正，群創（3481）、友達（2409）跌幅4~5%。今農糧化工股表現強勢，惠光（6508）攻上漲停板，興農（1712）大漲8%，東鹼（1708）也有超過4%的漲幅，大盤收在15,095.89點，跌幅0.98%。
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