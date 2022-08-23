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台股量縮跌149點收15,095點 失守月線

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

市場持續等待美國聯準會（Fed）最新消息，台股今（23）日價跌量縮，加權指數失守15,100點與月線，盤面上僅電動車概念股與部分網通股強勢表態，而櫃買市場的生技族群中，則有個股延續動能，表現出色。加權指數今日下跌149.25點，收15,095.89點，成交量1,704.71億元。

台新投顧副總經理黃文清預期，本波下跌可能在央行年會之後才有機會止跌，台股進入整理盤，年底前仍有機會反彈上攻，建議投資人，可觀察權值股如：台積電（2330）、聯發科（2454）表現，若出現明顯轉強訊號，則逢低進場時機顯現。

在選股方面，黃文清建議投資人，留意具有長線成長趨勢的產業，如：電動車、半導體設備與材料、綠能產業，非電部分則可關注汽車零組件，或是受惠升息的金融族群。

台積電今日終場下跌6元，收504元，跌幅落在1%，500元大關仍然有守；聯電（2303）表現尤為疲弱，終場失守所有均線，收跌2.5%；惟聯發科相對表現突出，盤中在平盤線來回整理，終場收在平盤之上，小漲4元。

電動車概念股中，昇銳（3128），同致（3552）亮燈漲停，同致更一口氣站上年線，收下一根長紅K；為昇科終場以漲幅8%緊追在後，富鼎（8261）也收漲6%以上，胡連，為升（2231），康普（4739），貿聯-KY（3665）等股，收盤漲幅也落在1～3%。

網通族群復甦，建漢（3062）交出5%的亮眼漲幅，中磊（5388）終場收漲2%，耀登（3138），全新（2455），瑞祺電通（6416）等股也紛紛收在平盤之上。

櫃買市場中，生技族群的中天（4128），合一（4743）續旺，盤中再度亮燈漲停，股價雙雙創下近三個月高點，也一同跳空站上所有均線，中天股價達67.2元，合一達220.5元，台生材（6649），威健生技（6661）也拉上漲停板，台微醫（6767）以9.8%漲幅緊追在後，寶利徠（1813），慧智（6615）分別收漲5%和4%，友華（4120），台康生技（6589），雙美（4728），保瑞（6472）等股，終場則收漲1～3%。

生技族群 台積電

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