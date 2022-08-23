台股萬五守得住？ 法人曝操作要訣

台股今（23）日一度下探至15,086.43點，市場關注萬五大關能不能守的住？在資金快速輪動下，該如何操作？有法人直言，「萬五當然守得住」，也有法人認為，國安基金護持下「不可能再破底」，至於操作策略則是「拉回找買點，不要追高」，首選蘋概股、電動車、能源、矽智財族群、生技股等。

台股早盤以15,225.17點開出，一度下滑至15,086.43點，回測月線，盤面上以生技股的表現最為強勢，外資今年來已賣超台股超過兆元，投信則是連42個交易日買超，土洋不同調，不過，亞系外資最新報告仍重申台股中立評等，目標指數16,000點。

台股受到美股重挫拖累，今日回測月線，也逼近萬五關卡，市場關注，若美股續挫，台股能不能守住15,000點關卡，且在類股快速輪動下，該如何操作才能持盈保泰。

統一投顧董事長黎方國認為，萬五當然守得住，因為觀察OTC指數的表現，比集中市場強，即便今日集中市場下跌，但OTC指數還是上漲，OTC就是代表內資法人、中實戶，顯然市場的人氣及資金還在。

證券分析師張陳浩表示，台股壓回月線有守，不可能再破底，主要是在國安基金宣布將護盤後，大盤指數反彈向上，逢低買的國安基金部位並不多，在指數拉回時，將有國安基金的買盤支撐，另外，軋空手的情況下，市場中實戶及自營商也在建立部位中。

張陳浩認為，台股本波反彈有機會持續到9月，第4季則要留意包括財報及經濟數據，是否反應出升息的影響等，屆時恐將有拉回修正的可能。

黎方國指出，資金近期輪動快速，主因是資金湧進跌下來較為便宜的族群，就像是當不同百貨公司有不同的特惠時，大家就會去買，但是還是要在族群中選擇績效較佳的個股。

黎方國強調，指數呈現逐步震盪盤堅走高，底部會越墊越高，所以投資策略就是拉回找買點，不要追高，並在拉回時買進EPS成長力道高的股票，例如蘋概股、電動車族群、風力節能類股、及矽智財族群。

張陳浩則是看好五大族群，包括生技股、能源股、電動車、蘋概股、網通股等，其中政策概念股包括生技、能源、電動車等，都值得留意，蘋概股則是實質的消費概念股，網通股逢拉回可找買點。