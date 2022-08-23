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國際資管公司成長看俏 中信特選金融ETF成立

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
資料來源：BCG Global Asset Management Market Sizing 2022、中國信託投信整理，統計至2022/5。
資料來源：BCG Global Asset Management Market Sizing 2022、中國信託投信整理，統計至2022/5。

高通膨來臨，要如何因應「萬物皆漲但薪水不漲」？投資人除了看緊荷包節流外，透過金融機構協助進行理財規劃也是開源渠道之一。

根據波士頓諮詢公司（BCG）2022年全球資產管理市場規模報告指出，全球資產管理規模持續增長，過去19年增幅達26%至112.3兆美元，更預測2026年將達到149兆美元。中信投信表示，管理規模成長可見投資人相信專業，由其協助操作資產，「中信特選金融ETF」（00917）看準相關需求成長，投資部位納入代表性資管公司，已於8月18日獲准成立，擬於8月26日上市。

中信特選金融ETF經理人葉松炫形容，國外所稱的資產管理公司，即為台灣的投信業，亦即基金公司，營收來源即規模乘以經理費，規模隨著時間會不斷壯大，只要有營業就有收入，資產管理營收穩定，也不會像科技公司遇到研發失敗，進而影響股價。

葉松炫表示，資產管理公司是金融市場產品發行主導者，發行產品囊括私募、主動基金、ETF、全權委託、REITs等，由一般投資人和機構法人遞交管理費給資產管理公司，中信特選金融ETF成分股納入的資產管理公司有貝萊德（BlackRock）、黑石（Blackstone）、普徠仕（T. Rowe Price）、景順（Invesco）、富蘭克林（Franklin）等。

葉松炫指出，中信特選金融ETF前十大成分股之一的貝萊德，是全球規模最大的資產管理集團，也是全球第一大ETF發行公司，近幾年來ETF規模不斷成長，對其營收貢獻度勢必會明顯增加；黑石總資產管理規模達9155億美元，為全球最大私募基金公司，業務營收比重逾半數在房地產基金（57%），其次依序為私募股權（26%）、避險基金解決方案（12%）和信貸業務（5%）。

中信特選金融ETF追蹤ICE FactSet特選金融及數據指數，每季調整指數，成分股類別聚焦國際金融市場，除了資產管理公司外，亦涵蓋銀行及證券商、交易所、金融數據公司，75%配置國家為美國、15%在歐洲，其餘的在香港，葉松炫建議，在實質利率逐步正常化的環境下，正是布局金融股的絕佳時機，建議投資人把握金融股長期穩定向上的機會。

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