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合一連兩根漲停 神秘買盤獲利逾千萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
屏東南州合一生技廠。（本報系資料庫）
屏東南州合一生技廠。（本報系資料庫）

中天集團旗下合一生技（4743）今（23）日再跳空以漲停220.5元開出後鎖死，早盤成交量僅988張，但是漲停及市價排隊買單超過2.1萬張，合一連拉兩根漲停，統計各券商分點買賣超情況發現，有兩家券商分點近5日買超合計都超過200張，凱基東港買超236張，以均價175.7元計算，潛在獲利達1,057.28萬元。

合一宣布接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，所研發的「傷口外用乳膏Bonvadis」已通過美國FDA 510(k)醫材實質等同性認定及上市許可，將可在美國上市銷售，搶攻千億傷口治療市場商機，股價一連兩天強鎖漲停。

統計各券商分點近5日買賣超發現，凱基東港近5日合計買超合一236張，均價175.7元，以今日漲停價220.5元計算，已上漲44.8元，1張獲利44,800元，合計獲利逾千萬元。

另外，凱基台北近5日合計買超合一206張，均價181.76元，以今日漲停價220.5元計算，已上漲38.74元，獲利金額達798萬餘元；另外，近5日買超逾百張的券商分點還有國票敦北法人192張，元大157張，台灣摩根士丹利117張，統一南京115張，台新111張，統一敦南109張，新加坡商瑞銀104張，美好101張等，至於買進均價則介於171.79~200.19元。

漲停 合一

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