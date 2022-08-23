美股狂殺 台積電測試500元關卡
美股四大指數齊跌，台股今（23）日下跌逾百點，台積電（2330）早盤最低價位到502元，下跌8元，回測500元關卡，市值下滑至13兆元。
美股道瓊指數下跌643.13點、跌幅1.91%，收33,063.61點；那斯達克指數下跌323.64點、跌幅2.55%，收12,381.57點；標普500指數下跌90.49點、跌幅2.14%，收4,137.99點；費城半導體指數下跌109.9點、跌幅3.72%，收 2,843.4點。
台積電ADR周一下跌2.3%收在85.24美元，較台北交易股票溢價0.7%，費城半導體指數同日大跌3.7%。
籌碼則呈現土洋對作的局面，外資連續5日共賣超台積電2萬3,529張，投信連續6天買超台積電3,980張，自營商連續8天買超逾5,756張。
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