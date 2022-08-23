華新（1605）最便宜的電動車電池股？ 專家：高冰鎳會為它帶來不少營收

華新（1605），為不銹鋼與電線電纜股，近期透過併購所佈局的高冰鎳，將會在2023年給華新帶來不小的獲利？

另外，與康普（4739）、美琪瑪（4721）為同一陣線的立凱-KY（5227），近期公司宣佈，希望立凱-KY未來走向IP授權模式，如果成功，淨利率將會提升不只一個檔次。

YouTube頻道《投資伊森》發佈一則影音分享華新和立凱-KY兩家公司：

立凱-KY（5227）

磷酸鋰鐵廠「立凱-KY」生產鋰電池中所需要用到的關鍵材料。

而立凱-KY是屬於正極材料廠，製作正極材料裡面的磷酸鋰鐵，其他同業和競爭對手有，台塑鋰電、和碩（4938）轉投資持股40％的芯和能、源泓辰 (原宏瀬)。

立凱-KY成於2007年，攤開財報從有EPS紀錄以來是一路往下，造成這樣的原因有兩個：

1.紅色供應鏈

現在全球高達99％的磷酸鋰鐵，產能都是在中國，剩下的1％分別在台灣的立凱-KY以及日本的住友商事身上，這樣產能分配的現況短時間是改變不了的。

2.需求方面

磷酸鋰鐵本來是沒什麼市場的，一開始在發展電動車的時候，國際車廠也都是以三元鋰電池為主流。

直到特斯拉電動車的市場出現，因為特斯拉決定在平價車款上開始採用磷酸鋰鐵電池；另外一個市場則是「儲能市場」，因為儲能系統更重視電池在充電與放電的穩定性，所以磷酸鋰鐵電池就成為儲能市場的首選。

代表公司就有台積電（2330），因為台積電之前宣布計畫要在2030年前，把「不斷電系統」與「高效能運算電腦機房」的供電電池，全面換成磷酸鋰鐵電池。

也就是基於上面的兩個市場，立凱-KY才會在股票市場上曾經有亮眼的表現，另外也是少數有在二級市場上交易的磷酸鋰鐵相關概念股。

立凱-KY（5227）營運表現

未來立凱-KY的營運模式，是希望走向清資產的模式，或者說以授權技轉為主，至於在製造磷酸鋰鐵材料方面，是由旗下百分之百持有的子公司立凱電能科技來負責。

一年磷酸鋰鐵的產能是2500頓，其中有625頓是應用在電動車的電池，1875頓是應用在儲能電池；而客戶在儲能和電車上大約有41家。

而未來的營運方面，「授權技轉」根據法人預估今年2022年營收占比不會超過1％，但未來轉型成功淨利率有機會達到5成，目前市場普遍認為在2022年立凱-KY的EPS為負的4.3元。

華新（1605）

華新是做電線和電纜起家的不鏽鋼廠，全名是華新麗華。

而切入電動車市場的華新，向青山集團取得印尼旭日公司50.1％的股權，另外出資1.8億美元，用在印尼建四條冰鎳產線，預計今年年底完工，並且明年2023年就開始貢獻營收，且華新的冰鎳產量也將增加7成以上。

華新所投資的冰鎳，是三元鋰電池中，正極材料硫酸鎳的原料，另華新除了切入電動車的市場外，在充電樁、儲能領域、海底電纜也都有佈局。

1.充電樁

因為本身就是電線電纜起家的，為了想要在充電樁市場分一杯羹，華新自然要去開發高速充電樁的電線電纜。

且有跟相關的設備廠合作，東元（1504）就是華新的合作對象之一，當時東元也是華新在儲能領域的合作對象；根據資料顯示華新轉投資東元的股票約有11％，而東元也有轉投資華新，持股大約是6％。

2.海底電纜

瞄準離岸風電的開發商機，離岸風機在海上發出電之後，需要透過海底的電纜，把電傳回陸地上，而這部份的電纜就是華新的商機。

華新的斥資計畫超過50億，在高雄港建海底電纜廠，預計在2025年完工，2026年測試量產，2027年貢獻業績。

華新（1605）本業 電線電纜與不銹鋼

電線電纜的35％加上不鏽鋼的45％，就佔了華新高達80％的營收，也就是說銅價和鎳價的成本，將會是大大影響華新的獲利。

佔營收13％的資源，高冰鎳的部分將會替明年的華新帶來不小的獲利，而從過去五季的趨勢來看，2021年華新第一季電線電纜的營收佔比是40％，到2022年第二季下降到35％，這是好事，因為電線電纜的營業利率不高大約只有5％左右；而另一方面華新在資源營收佔比本來是0％，也提高到了13％，這部分的營收利率就很高達到46％。

華新的四條冰鎳產線，將會在明年開始貢獻營收的情況下，可以合理預期高冰鎳將會在2023年位華新帶來不小的獲利，而市場預估華新2022為5.47元。

本文內容已獲 投資伊森 授權。