高價股股價兩樣情 大立光跌破1,900元、旭隼挑戰股后

美股四大指數齊跌，台股今（23）日下跌逾百點，高價股股價兩樣情。股王大立光（3008）跌破1,900元關卡，最低價位到1,885元，排名第三的旭隼（6409）股價表現亮眼，早盤衝上1,840元，挑戰股后寶座。

美股道瓊指數下跌643.13點、跌幅1.91%，收33,063.61點；那斯達克指數下跌323.64點、跌幅2.55%，收12,381.57點；標普500指數下跌90.49點、跌幅2.14%，收4,137.99點：費城半導體指數下跌109.9點、跌幅3.72%，收 2,843.4點。

不斷電系統（UPS）大廠旭隼是全球最大ODM UPS製造商，由於持續發展創新開發新品，專注DMS（Design & Manufacturing Service）模式，訴求不做自有品牌，不與客戶競爭，近年受惠國際大廠委外釋出代工訂單持續成長，獲利連四年改寫新猷，每年賺逾兩個股本入袋。

原本股后為IC設計股信驊（5274）開盤下跌至1,795元，下跌40元，隨後一度翻紅。信驊今年營收年增45%以上的目標可望順利達陣，年度營收再寫新猷之際，法人看好，受惠於伺服器架構轉換，信驊明年伺服器遠端管理晶片（BMC）產品出貨持續上揚，業績仍有看頭。

旭隼開在平盤價位，早盤股價逆勢上漲，最高上漲80元，價位到1,840元，直逼信驊。

旭隼表示，今年以來因缺料、缺貨櫃等變數，下游庫存水位升高，惟近日全球市場壟罩通膨、升息陰影，需求面臨修正壓力，整體訂單能見度由上半年60-90天，近日修正至60餘天，逐步恢復往年正常水準，本季營運後市仍保守觀望，不過，公司仍看好中長期客戶委外釋單趨勢不變。