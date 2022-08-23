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科技股修正 法人：看好十大數位轉型主題

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯(富蘭克林坦伯頓基金集團/提供)
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯(富蘭克林坦伯頓基金集團/提供)

科技產業的資產負債表及利潤率仍強勁，比較標普500十一大類股，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，科技類股淨現金占總資本比例領先其他產業，比較過去三年平均稅息折舊及攤銷前利潤率，科技類股相較多數產業具優勢，最後從評價面來看，對照經成長率調整後的本益比(PEG)，科技類股居中，顯示評價合理，趁評價修正來增持具有良好長期前景的高品質公司。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯說，自去(2021)年11月中以來科技股走勢震盪，主要影響因子包括：1.高通膨迫使聯準會以及全球央行必須採取行動，隨著聯準會提高利率，資金成本上升，對於更為仰賴未來現金流的企業尤其具有挑戰性；2.隨著經濟重新開放，以消費者為中心的疫情贏家承壓，電子商務、線上遊戲、串流媒體受到影響；3.高通膨、聯準會收緊貨幣政策增添投資人對經濟衰退的擔憂，拖累科技股表現。

強納森‧柯堤斯表示，現階段仍處於數位轉型早期階段的論點仍完好無損，企業正處於學習及運用軟體及數據來更好地了解其客戶和改善業務流程的早期階段，看好數位化轉型趨勢未來仍有相當大的成長潛力。

在數位轉型主題看到巨大的投資機會，包括1.人工智慧、機器學習及分析；2.新商務；3.軟體即服務(SaaS)和安全的雲端運算；4.數位媒體轉型及元宇宙的興起；5.數位客戶互動；6.金融科技及數位支付；7.物聯網及5G；8.電動化和自動化；9.網路安全；10.未來工作。

這十大子主題中，強納森‧柯堤斯說，尤其看好安全的雲端運算和軟體即服務(SaaS)的投資機會，因為安全的雲端運算和軟體即服務(SaaS)是其他數字體驗的基礎，預期整體市場機會上看3兆美元。

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