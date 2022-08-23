006208是便宜版的0050...比較下是更好選擇？ 專家：格局優勢很難會變

富邦台50（006208）今年滿10歲了，回顧過去它交出年化報酬率12.3％的成績單；更便宜的價格、更低的內扣、更好的績效，和元大台灣50（0050）相比，它是更好台灣50嗎？

YouTuber摳摳分享，台灣50這個在台灣人心中最響噹噹的指數，其實有兩檔ETF在追蹤，一是2003年6月上市的元大台灣50（0050），另一檔則是2012年7月上市的富邦台50（006208）。

0050、0056、006208

時間回到2020年初，006208不論是規模或是受益人數，以現在眼光來看還蠻普通的，不過放在國內型股票ETF中檢視，也算排在中前段班，其實2019年台股大盤的漲幅（28.9％）就很驚人，買ETF開始成為一種潮流，隨著疫情爆發，股市熱絡，儘管今年台股回檔一大段，ETF投資人數還是快速增加。

總結這2年多，0050和0056的成長數字超驚人，至於006208因為本身規模小，不過就成長幅度來看，也漲了近1000％，稱得上是飄上太空。

經過10年努力，006208繳出年化報酬率12.30％（截至2022.08.12）出色的成績，從規模和受益人數來看，在34檔國內股票型ETF都是穩穩的前段班角色。

006208基本資料

富邦台灣釆吉50基金-006208，成立時間2012.06.22，上市時間：2012.07.17，發行價格30元，追蹤的是臺灣50指數。

挑選證券交易所上市股票中，總市值最大的50家公司作為成分股，每年3、6、9、12月進行成分股審核和調整，1年配息2次，在7月和11月。

006208的兩大優勢

1.年化報酬率12.3％

一檔ETF績效好不好，數字會說話，006208上市滿10年了，與0050對比，可以發現最近3、5、10年淨值報酬率對比中，006208都取得微弱的領先，從年化報酬率的角度來看，兩者差距僅在小數點第2位，表現都相當優秀。

把投信逐年淨值報酬率的資料調出來，前4年是0050在報酬率上領先，接下來連續5年則是由006208獲勝，而且趨勢上是006208一年比一年擴大領先。

至於2022年因為還沒過完，手動計算目前是0050贏了一小截，不過今年還有4個多月，最終結果如何還有待觀察。

2.低內扣優勢

ETF本質上是基金，投資時自然地付出一些成本，只是這些「內扣費用」平時看不到、摸不著，卻不管你是賺是賠，持有的每一天都需要付費，站在長期投資的角度來看，低廉的總費用率就蠻重要的，何況是2檔買一模一樣標的的ETF。

看到國內型股票型ETF費用率的全年排名，儘管這幾年ETF數量增加了不少，不過006208是站穩冠亞軍的位置，而0050則是在季軍和殿軍徘迴。

從費用率數字來看，2017年是明顯的轉折點，006208那一年開始把經理費0.30％砍半成0.15％，總結來說006208在台灣ETF中表現很優秀，0050則是前段班的水準。

結論

006208是更好的台灣50嗎？很多人都說006208是便宜版的0050；這句話本身當然沒錯，除非有天0050進行分割，不然006208的股價永遠會比0050便宜。

雖然比較便宜，不過同樣買一張，006208的成分股持有的股數會等比減少，加上現在零股交易、定期定額都很方便，價格應該不會是投資人決定選擇投資哪一檔的因素，原則上兩檔漲跌幅度的差異不會很大。

雖然006208過去10年交出優於0050的成績單，但過去績效不代表未來，不知道下個10年誰的表現會比較好，不過內扣費用和追蹤差距會是最重要的2個關鍵。

當然0050還是有屬於它的優勢，例如基金規模巨大是台灣ETF絕對的第一，折溢價控制更是相當優秀，加上牌子老、名聲好，有提供定期定額的券商一定有0050，但不一定有006208，下一個10年這樣的格局優勢也不會被輕易改變。

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