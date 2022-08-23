證交所擴大加碼舉辦台灣創新板開戶推廣獎勵活動

臺灣證交所表示，近期首家台灣創新板(TIB)公司在上市後獲市場熱烈迴響，為進一步推廣台灣創新板(TIB)制度並提升合格投資人的人數，證交所將至12月底止，持續加碼舉辦證券商端及投資人端的創新板開戶推廣獎勵活動；其中，證券商推廣台灣創新板合格投資人競賽獎勵活動將自9月1日起再擴大加碼9月及10月二個月的獎勵活動獎項。

該競賽活動以證券經紀商營業據點(總、分公司)為參賽單位，競賽內容分為：證券經紀商努力不懈獎、證券經紀商奮發向上獎、證券經紀商主管領導有方獎及證券商營業員貢獻卓越獎。其中，證券經紀商努力不懈獎及證券經紀商主管領導有方獎內容將予以擴大，分別由原本的30名及10名擴大為60名及30名。

在投資人端尚有創新板投資人有獎徵答抽獎活動及合格投資人推廣獎勵活動兩項。投資人自9月4日起至12月31日止，採兩梯次不同的遊戲形式，每梯次活動期間約二個月。完成遊戲並答對可獲得抽獎資格；其次，就合格投資人部分，今年新完成簽署台灣創新板風險預告書，且經證券商完成適格性審查作業，未登錄參加過上半年該活動的自然人，在活動網頁完成登錄後，即可參加合格投資人推廣獎勵活動抽獎，每個月將抽出100名獲得３千元禮券。

證交所表示，期望藉由一系列網路宣導活動，增強大眾對於創新板認識，並吸引更多潛力合格投資人參與創新板。(活動詳情可查詢證交所官網「台灣創新板(TIB)專區https://www.twse.com.tw/zh/page/products/tib/contest.html)