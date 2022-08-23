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8/23【早晨財經速解讀】反彈結束?費半暴跌近4% 台積電跌2.2% 美元指數創新高 美債殖利率升回3% 鮑爾即將釋放升息言論?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周一大跌，投資人對本周在懷俄明州傑克森洞舉行的聯準會（Fed）研討會感到緊張，預料Fed將強調對遏制通膨的堅定承諾。

標普500指數大跌2.1％，收報4,137.99點，創下6月16日以來最大單日跌幅；那斯達克綜合指數重挫2.6％，收報12,381.57點。道瓊工業指數643.13點，跌幅1.9％，收報33,063.61點。費城半導體指數大跌3.7％，台積電ADR也受拖累下跌2.3％。

Fed官員已警告抗通膨之戰遠未結束，衰退的威脅仍在持續，這種立場可能會在周五Fed主席鮑爾本周講話時得到加強。Fed主席向來利用這一場合發布重要政策聲明。

Oanda高級市場分析師Ed Moya寫道，「鮑爾可能會試圖發出一個明確的訊息：即使升息步伐放緩，那也不表示利率頂點會降低或者他們會很快降息」。「本周過後，如果聯邦基金利率期貨開始消化明年的升息，華爾街應該不會感到驚訝。這可能是許多人休假歸來加倍押注熊市反彈的一周。」

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

美國聯準會 道瓊指數 台積電 通膨

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