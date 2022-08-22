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股市資金三劇本：強勢股、落後補張股、選舉概念股

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

美聯準會鷹派言論再起，22日買盤採取觀望態度，資金輪動相當快速，隨著11月26日將登場的九合一大選進入百日內倒數計時，盤面點火具備選舉題材的族群，包含生技醫療、綠能等。

兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光認為，不僅台灣，美國期中選舉要登場，按照歷史經驗，為了迎接選戰，各國執政黨將營造有利的環境氛圍，看好整體在政策偏多加持下，有利於反彈步調延續，生技醫療、綠能等等政策偏多族群擁有中長線利基。

新藥題材利多一波接一波，帶動生技醫療族群打得火熱，合一、智擎等計13檔上市櫃生技股漲停收盤；惟考量生技醫療股短線累計不小漲幅，不建議再過度追價，短線操作要留心籌碼面，中長期仍要回歸基本面進行檢視。

綠能族群除受惠淨零碳排目標及規劃拉動，短線有美國通膨削減法案、台灣夏季用電高峰、中國大陸限電等的題材加持，挹注太陽能、風力發電、三能族群的表現機會；不過，此際類股輪動迅速，太陽能股多半只走上半場行情，投資人搶短手腳要快。

生技股 太陽能 綠能

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