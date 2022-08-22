潤泰全每股淨值低於票面 23日起禁信用交易

潤泰全（2915）受轉投資公司南山人壽衝擊，淨值因調整變更會計政策免於轉負而導致下市，但第2季財報每股淨值5.76元仍低於票面，必須禁止信用交易。根據台灣證交所22日公布，本國上市公司（不含金融業）今年第2季財務報告每股淨值資料符合應暫停及恢復融資融券交易名單，其中潤泰全等五檔暫停融資融券交易，自23日起實施。

台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核本國上市公司（不含金融業）公告並申報第2季財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易有價證券調整名單中，每股淨值低於票面應暫停融資融券交易的有價證券有聯發（1459）、台揚（2314）(2314)、潤泰全(2915)、立萬利（3054）(3054)、慧友（5484）(5484)；每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券有一檔，為建碁（3046）(3046)。