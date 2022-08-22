摜破季線！台股下跌163.64點 三大法人賣超149.95億元

台股今（22）日開低，盤中一路在季線附近震盪，但終場微幅跌破季線，收在15,245.14點，下跌163.64點，成交量1,994.24億元；三大法人賣超149.95億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超151.09億元，投信買超8.03億元，自營商賣超（合計）6.89億元，其中自營商（自行買賣）買超1.55億元，自營商（避險）賣超8.45億元。

今台股出現較大的跌點，台積電（2330）收510元，跌幅1.73%，壓回月線；聯發科（2454）收672元，跌幅3.03%。高價股普遍下跌，矽力*-KY（6415）大跌逾9%，大立光（3008）、信驊（5274）重挫逾6%，收1,930元，AES-KY跌破千元價，收985元，跌幅逾9%。貨櫃海運價上周寫下連十跌，且跌幅有擴大趨勢，貨櫃三雄股價皆墨，萬海（2615）跌幅較重，收95.1元。指數表現較為強勢的為造紙和生技類股，大盤收在15,245.14點，跌幅1.06%。