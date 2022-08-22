快訊

同事悲痛不捨！殉職南警凃明誠日文佳曾助日客 曹瑞傑2年前台北調回

殺警凶嫌陳偉捷騎乘贓車曝！「369-PGB」深紅色光陽普通重機

台南2警遭刺身亡 游錫堃震怒：一定要判死刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

千金股齊跌 股王股后跌逾6%

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

美股收黑，台股今（22）日下跌逾百點作收，股王大立光（3008）與股后信驊（5274）跌幅逾6%；大立光跌破2,000元關卡，收在1,930元，下跌130元，仍位居股王，信驊下跌125元，收在1,835元。

美股四大指數上週五收黑，道瓊下跌292.26點、跌幅0.86%，收在33706.74點；那斯達克指數下跌260.08點、跌幅2.01%，收在12705.21點；標普500指數挫低55.26點、跌幅1.29%，收在4228.48點；費城半導體下跌84.50點、跌幅2.78%，收在2953.34點。

台積電（2330）今日收在最低價位510元，一度下跌9元；台積電概念股創意（3443）早盤一度站上600元大關，但隨後不敵賣壓湧現，收在579元，下跌17元，跌幅逾2%；精材（3374）早盤一度翻紅站上130元，最後亦不敵賣壓，收在128.5元，下跌1元。

千金高價股則成重災區，則一片綠油油。AES-KY（6781）下跌100元，收在985元；祥碩（5269）下跌28元，收在972元，雙雙摔出千金股之列，今日台股僅剩下四千金。

台積電 台股

延伸閱讀

台股震盪整理 專家教你如何逢低進場布局

台積電早盤下跌9元 高價股全綠

美股回檔 台股早盤跌逾百點來到15,231點、台積電開盤下跌8元

台股開展三軋行情 有影

相關新聞

摜破季線！台股下跌163.64點 三大法人賣超149.95億元

台股今（22）日開低，盤中一路在季線附近震盪，但終場微幅跌破季線，收在15,245.14點，下跌163.64點，成交量1...

「天國一輝」領13檔生技股飆漲停 中天爆13萬張追買單

台股今（22）日收15,245.14點，下跌163.64點，櫃買市場收193.92點，下跌1.15點，上市櫃生技股卻是盤...

8/22【早晨財經速解讀】00878兩年受益人數破60萬人 今年殖利率估6.5% 外資今年大賣破1兆 內資還能接多久?友達群創大反彈 景氣反轉?

國泰永續高股息（00878）12日股東人數衝上60萬人，創下新高；16日規模增胖至964億元、再度刷新歷史新高，正朝向千億元大關邁進，是今年最受歡迎的ETF。 新台幣匯率19日貶破30元大關，外資連五日調節台股，累計今年來已提款逾1兆元，續寫史上最高規模，其中，台積電遭賣3,996億元，為最大苦主，聯發科、元大台灣50分居第二、三名。

股市有救了？美股選前開始加溫 台灣也要選舉會跟漲嗎？

美股兩個月內大彈近兩成，道瓊指數16日站上年線！牛市來了嗎？全球股市將翻空為多？專家提醒，後勢漲跌要看2盤「政策牛肉」。

台股震盪整理 專家教你如何逢低進場布局

8月中旬後為市場財報公布空窗期，台股將迎來除權息行情，預計台股第三季仍呈現震盪整理格局，富蘭克林華美投信建議，投資人若無...

千金股齊跌 股王股后跌逾6%

美股收黑，台股今（22）日下跌逾百點作收，股王大立光（3008）與股后信驊（5274）跌幅逾6%；大立光跌破2,000元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。