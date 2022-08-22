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千金股齊跌 股王股后跌逾6%
美股收黑，台股今（22）日下跌逾百點作收，股王大立光（3008）與股后信驊（5274）跌幅逾6%；大立光跌破2,000元關卡，收在1,930元，下跌130元，仍位居股王，信驊下跌125元，收在1,835元。
美股四大指數上週五收黑，道瓊下跌292.26點、跌幅0.86%，收在33706.74點；那斯達克指數下跌260.08點、跌幅2.01%，收在12705.21點；標普500指數挫低55.26點、跌幅1.29%，收在4228.48點；費城半導體下跌84.50點、跌幅2.78%，收在2953.34點。
台積電（2330）今日收在最低價位510元，一度下跌9元；台積電概念股創意（3443）早盤一度站上600元大關，但隨後不敵賣壓湧現，收在579元，下跌17元，跌幅逾2%；精材（3374）早盤一度翻紅站上130元，最後亦不敵賣壓，收在128.5元，下跌1元。
千金高價股則成重災區，則一片綠油油。AES-KY（6781）下跌100元，收在985元；祥碩（5269）下跌28元，收在972元，雙雙摔出千金股之列，今日台股僅剩下四千金。
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