外資上周賣超陽明最多 友達居買超冠軍
根據臺灣證券交易所統計，外資上周（8/15~8/19）在集中市場賣超272.6億元，賣超陽明（2609）4.35萬張最多，另買超友達（2409）3.92萬張最多。
根據臺灣證券交易所統計，上周（8/15~8/19）外資在集中市場總買進金額為2,858.19億元，總賣出金額為3,130.79億元，賣超為272.60億元；另統計年初至19日止，外資總買進金額為11兆7,273.06億元，總賣出金額為12兆7,280.71億元，累計賣超為1兆7.65億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆6,313.76億元，占全體上市股票市值的41%，較12日的19兆5,079.94億元，增加1,233.82億元。
個股方面：
外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：
第一名：友達：買進139,947千股，賣出100,749千股，買超39,198千股。
第二名：精英（2331）：買進35,605千股，賣出16,165千股，買超19,440千股。
第三名：美時（1795）：買進36,042千股，賣出16,805千股，買超19,237千股。
外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：
第一名：陽明：買進26,111千股，賣出69,589千股，賣超43,478千股。
第二名：台新金（2887）：買進36,555千股，賣出79,674千股，賣超43,119千股。
第三名：中信金（2891）：買進58,507千股，賣出98,707千股，賣超40,200千股。
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