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Fed放鷹美股震盪 台股跌163點收15,245點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。記者潘俊宏／攝影
台股示意圖。記者潘俊宏／攝影

美國聯準會（Fed）再度釋出鷹派消息，造成美股震盪，今（22）日台股也拉回表現，大盤一早下跌超過百點，惟中小型股表現強勁，由生技族群領頭表態，加權指數收盤下跌163.64點，收15,245.14點；台積電（2330）下跌9元，收510元。

華南投顧董事長儲祥生指出，美股半導體族群周五走弱，影響台灣護國群山表現，接下來市場不確定因素仍多，建議投資人保持觀望、審慎評估，另外，四川限電對NB族群影響大，市場持續留意此次限電是否對庫存調整起正面作用。

今日權值股大多表現疲弱，台積電終場收跌1.7%，即將回測月線509元，聯發科（2454），聯電（2303）則下跌2～3%，聯發科股價再度回到所有均線之下，鴻海（2317）表現相對有撐，終場平盤作收，並穩守月線之上。

高價股部分，AES-KY，矽力-KY（6415）跌勢最重，終場慘跌9%以上，股后信驊（5274），股王大立光（3008），力旺（3529）則下跌5～6%，譜瑞-KY（4966），祥碩（5269）維持2%跌幅，旭隼（6409）盤中一度由黑翻紅，尾盤表現無力，下跌近2%。

櫃買市場生技醫療族群點火，智擎（4162），合一（4743），中天（4128）等十檔個股強勢攻上漲停板，合一，合一更出現近月高點200.5元，台康生技（6589）上漲9%緊追在後，生華科（6492），長聖（6712），順藥（6535）等股上漲5～7%，明基醫（4116），醣聯（4168），逸達（6576）等股，終場也維持超過2%的漲幅。

台積電 生技族群

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