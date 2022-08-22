外資上周賣超272億 陽明、台新金、中信金疲弱

隨著美元不斷走強，外資再度連日流出台股，上周共計在集中市場賣超272.6億元，賣超前三名個股分別為陽明（2609）4.34萬張、台新金（2887）4.31萬張、中信金（2891）4萬張。

觀察陽明今（22）日表現，盤中下跌超過2元，在83.1～85.4元之間起伏，不僅跌至近月新低更失守5日線，表現疲軟無力。

台新金開盤跌0.1元，盤中跌幅縮小，回到平盤線上來回整理，從近周表現來看，5日線皆有守。

中信金盤中最低落在24.25元，上周收復的5日線得而復失，不過10日線與月線仍然有守，盤中最高價為24.55元，跌幅小於1%。

市場分析師表示，貨櫃輪仍然受到國際運價影響，第4季表現不確定性高，因此不建議投資人貿然進場布局；另外，金融族群長線仍有望受惠升息，雖目前受短線利空影響，但投資人還是可逢低承接，長線操作。