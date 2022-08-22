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「天國一輝」回來了！股價全面攻頂 生技股漲停飆逾10檔

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
生技四天王中天（4128）、杏國（4192）、合一（4743）、杏輝（1734）漲勢再起。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
生技四天王中天（4128）、杏國（4192）、合一（4743）、杏輝（1734）漲勢再起。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

被市場稱作「天國一輝」的生技四天王中天（4128）、杏國（4192）、合一（4743）、杏輝（1734）漲勢再起，今（20）日盤中股價全面攻上漲停，激勵市場資金大量湧進生技股，推升盤中超過10檔生技個股攻上漲停，就連興櫃股價也瘋狂，盤中包括浩宇生醫（6872）、台睿（6580）、台新藥（6838）、巨生醫（6827）等四檔漲幅超過10%。

法人表示，2020年因新藥股進入收割期，帶動新藥股漲勢，市場有人稱新藥四檔指標股為「天國一輝」，讓這四檔股價漲跌連動性變得很高。此次，中天集團旗下合一生技（4743）宣布接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，所研發的「傷口外用乳膏Bonvadis」已通過美國FDA 510(k)醫材實質等同性認定及上市許可，帶動新藥股漲勢再起，連動整個生技類股紅光滿面，在大盤回檔逾百點的情況下，台灣生技指數、上櫃生醫指數逆勢上漲逾2%，成為盤面吸金焦點。

法人表示，台灣製藥公司新產品上市銷售動能明確，台灣新藥多歷經10年以上的研發，陸續開花結果，可望支撐相關公司業績持續成長3-5年無虞，帶動獲利率改善。其次，隨著國際重磅藥物專利陸續到期，台廠卡位利基學名藥/生物相似藥亦有龐大商機，此外，人口老化、醫療發達帶動近年製藥產業穩定成長，預估未來五年的複合年增長率達5%。

生技股 美國

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