ETF受益人數達500萬人 0050、0056帶頭衝

ETF買氣「跌」出新高峰，投信投顧公會及期貨公會最新統計，涵蓋台股全體ETF的受益人數突破500萬人，創歷史新高。元大投信表示，今年以來全球市場波動，國內投資人蜂擁布局台股ETF，呈現越跌越買趨勢，兩大國民ETF0050、0056人氣帶頭衝，7月分別創下74萬人及59萬人的新紀錄，助攻台股全體ETF達500.5萬人里程碑。

國內ETF龍頭元大投信旗下ETF在7月的受益人數達174萬人，同步創下歷史新高。元大投信發行台灣首檔ETF-0050以來，長期引領國內ETF發展，近年市場成長的趨勢下高度受惠，在ETF的受益人數續居市場第一。

整體境內發行的基金與ETF受益人數來到626萬人，元大投信基金與ETF的受益人數超過184萬人。

今年台股因全球通膨、升息利空不斷，上半年指數重挫超過兩成，一度引發市場震撼，不過國內ETF投資人向來是逆勢操作，愈跌買得愈起勁，讓ETF市場逆台股量縮的趨勢急遽壯大。

元大投信表示，台股長期表現相對穩定，兼具高股息的特性，成為ETF投資人的加碼重心。投信投顧公會及期貨公會資料至7月底，全體ETF的受益人數成長到500.5萬人，其中，投資台股ETF就有369萬人，並集中在具有長青形象的0050、0056，是投資人抗波動的優先選擇。

今年前七月，0050、0056受益人數月月都成長，合計元大投信僅該兩檔ETF，就有133萬名受益人數。

由於今年台股買盤有撐，市場看好ETF持續成長，受益人數應還有向上空間。另一方面，證交所新公布7月前20大ETF定期定額標的，再度由0050、0056拿下交易戶數冠亞軍，同時元大投信旗下元大台灣ESG永續、元大S&P 500及元大台灣高息低波，續居前20名，還有今年更名的元大全球5G ETF(原元大未來關鍵科技ETF)再次進榜。

累積元大投信ETF的定期定額戶數達到30萬戶，排名第二、三則為富邦投信及國泰投信，各有約12多萬的交易戶數。